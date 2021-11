Von Christoph Leischwitz

Die Vorentscheidung fiel am vergangenen Samstag nach 51 Minuten, da erzielte die SpVgg Hankofen-Hailing gegen den SV Donaustauf das 3:0. Es handelte sich nicht nur um die Vorentscheidung eines Spiels, sondern auch um jene um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd: Hankofen hat sich schon zwölf Punkte Vorsprung erspielt, 13 auf die ambitionierten Donaustaufer, die im direkten Duell in der ersten Halbzeit kämpferisch, in der zweiten Halbzeit spielerisch unterlegen waren. Dabei galt die Mannschaft des investitionsfreudigen Geschäftsführers Matthias Klemens als Favorit. Hankofen hingegen spielt seit 2012 in Liga fünf und stand am Schluss nie besser als Rang sechs. Was also ist passiert in dem 250-Seelen-Ort, der oft mehr als 1000 Zuschauer begrüßt?

Die Erfolgsgeschichte beginnt 2001 mit dem Bericht eines erzürnten Schiedsrichters. Die SpVgg kickte gerade in der Landesliga, dem Unparteiischen ging es in Hankofen aber wohl zu ländlich zu. Er beschwerte sich, in seiner Kabine zwischen Küche und lauten Zuschauern könne man sich nicht konzentrieren. Vereinsurgestein Walter Brunner ging mit einer Kopie des Berichts zur Gemeinde und überzeugte das Dorf: Eine Haupttribüne muss her. Einer seiner künftigen Schwiegersöhne baute sie, 2003 wurde sie eingeweiht.

Auf den ersten Blick kommt sie recht gewöhnlich daher, mit 250 bunten Sitzschalen. Doch erstens befindet sich direkt darüber die Gaststätte, durch deren Fensterfront man das Spiel auch noch verfolgen kann; zweitens befindet sich die Gästebank direkt an der Tribüne. Manche Anekdote rankt sich um Dialoge zwischen Zuschauern und auswärtigen Trainern. Richard Maierhofer grinst. "Dis Stimmung hier ist schon sehr gut", sagt er. Torwart Sebastian Maier hält kurz vor Anpfiff oft eine Ansprache ans Team und verweist darauf, dass gleich wieder Gänsehaut-Atmosphäre herrsche. Sportchef Maierhofer, 50, ist auch schon ewig dabei, hat selbst hier gespielt­ und ist einer der Schwiegersöhne Brunners. Und mei - Maierhofer grinst immer noch - vielleicht verleite die Stimmung den Schiri ja auch mal dazu, eine Gelbe zu zeigen, wenn es eigentlich keine war. Womöglich ist es kein Zufall, dass die beiden Führenden in einer als ausgeglichen geltenden Liga den besten Zuschauerschnitt aufweisen. Übrigens hatte hier auch mal der Donaustaufer Trainer Sepp Schuderer in der Pressekonferenz das Publikum gelobt - daheim herrsche im Vergleich Krematoriumsstimmung. Fünf Tage später war er beurlaubt.

Die Regionalliga trauen sie sich zu - und erlauben sich auch schon, darüber zu reden

Der Platz liegt im Nebel, im riesigen Saal über der Tribüne ragen die Beine umgedrehter Stühle in die Luft, aus dem Keller wummert ein Bass - die Spieler ziehen sich fürs Training um. Neben Maierhofer sitzen der jüngste und der älteste Trainer der Liga: Tobias Beck, 26, der auch noch auf dem Platz steht, und Heribert "Harry" Ketterl, 61. Mit diesem ungewöhnlichen, gleichberechtigten Duo nahm die Erfolgsgeschichte vor gut einem Jahr Fahrt auf. Dieser Erfolg komme überraschend, sagt Beck, aber "auch nicht von ungefähr. Wir haben gewusst: Wenn wir mal zünden und Fehler abstellen, kann das was Großes werden".

Beck und Ketterl zeichnen das Bild eines Dorfklubs, in dem gerade alle Zähnchen perfekt ineinandergreifen. Ob Verletzungen oder Corona, Ausfälle werden nicht an die große Glocke gehängt, damit auch die Nichtstammspieler den gleichen Respekt erfahren. Mit Schlüsselspielern haben sie bereits vorzeitig verlängert. Wie das klappt? "Nicht mit Geld", sagt Ketterl. Das hohe Trainingsniveau sei ein Grund, der die Spieler motiviere, ein "Dorfbua" zu bleiben.

Die Regionalliga trauen sie sich zu und erlauben sich auch schon, darüber zu reden. Klar, ein paar Neue brauche man dann schon, aber sicher keine Ex-Profis wie anderswo. "Der denkt sich dann vielleicht: Was lass ich mir da von einem 26-Jährigen sagen", sagt Beck lachend. Ketterl ergänzt: "Oder von so einem Alten wie mir!" Noch mehr Gelächter. Am Samstag steht ein Auswärtsspiel bei Türkspor Augsburg an. Mit mehreren Ex-Profis und Serdar Dayat, dem Ex-Trainer von Türkgücü München.