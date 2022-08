Der Fehlstart der SpVgg Greuther Fürth in die zweite Bundesliga wirft Grundsätzliches auf. Ist der Stil, für den Trainer Marc Schneider steht, gerade gefragt? Geschäftsführer Rachid Azzouzi sagt: "Wir stellen uns schon die Frage, was wir verändern können."

Von Sebastian Leisgang

Im Grunde ist gar nicht viel passiert. Wer vor einem Jahr nach den ersten fünf Spielen auf die Tabelle schaute und nach der SpVgg Greuther Fürth suchte, der fand sie ziemlich weit hinten. Nicht allzu weit entfernt ordnete sich eine Mannschaft namens Arminia Bielefeld ein, und etwas weiter vorne, da stand ein Verein, den die Leute als TSG Hoffenheim kennen.

Wer jetzt nach den ersten fünf Spielen auf die Tabelle schaut und die Fürther sucht, der findet sie immer noch ziemlich weit hinten. Bielefeld ist nach wie vor nicht allzu weit entfernt, und eine Mannschaft, die mit "H" beginnt und auf "-heim" endet, die steht auch dieses Jahr etwas weiter vorne. Alles in bester Ordnung also. Oder etwa doch nicht?

In den vergangenen Monaten ist eine Menge in Fürth passiert. Die Mannschaft ist aus der Bundesliga abgestiegen und hat sich dann auf mehreren Positionen verändert, Trainer Stefan Leitl arbeitet nun in Hannover, und die Gegner heißen jetzt Kiel und Kaiserslautern statt München und Mönchengladbach. Das Unterhaus ist die gewohnte Umgebung der Fürther, zurechtgefunden haben sie sich aber auch in der zweiten Liga noch nicht. Im Gegenteil, die bisherige Saison hat derart vieles durcheinandergebracht, dass sich mittlerweile nicht mal mehr sagen lässt, ob das alles zum Mäusemelken oder doch eher zum Haareraufen ist. Vielleicht, man weiß es ja nicht, ist es sogar zum Mäuseraufen und Haaremelken. Es muss jedenfalls schon einiges schiefgelaufen sein, wenn Geschäftsführer Rachid Azzouzi nach nur fünf Saisonspielen sagt: "Wir stellen uns schon die Frage, was wir verändern können."

Noch können die Fürther für sich reklamieren, dass sie im Prinzip vieles richtig machen

Noch können die Fürther für sich reklamieren, dass sie im Prinzip vieles richtig machen, nur halt dieses verfluchte Tor nicht treffen, das da zwischen zwei Eckfahnen steht und deshalb offenbar eine gewisse Bedeutung hat. Ob das auch den Fürthern bewusst ist, weiß man mittlerweile nicht mehr so genau. In der Mehrzahl der Spiele waren sie ja die bessere Mannschaft, mussten sich dann aber wahlweise mit einem 2:2 oder einem 1:1 anfreunden, weil sie den Ball überall hinschossen - nur zu selten ins Tor.

Wobei, fairerweise muss man dazusagen: Es war nicht immer so, dass die Fürther die bessere Mannschaft waren, dann aber nur unentschieden spielten. Es gab auch Spiele, die wahlweise mit einem 1:3 oder mit einem 0:2 endeten.

Zur Verteidigung sei angemerkt, dass der Gegner in diesen Fällen beispielsweise Stuttgarter Kickers hieß, ein Verein, dem in der fünften Liga weder der ATSV Mutschelbach noch der 1. FC Rielasingen-Arlen was vormacht - oder, was natürlich noch viel peinlicher ist: Der Gegner hieß 1. FC Nürnberg.

"Die Mannschaft muss wieder wachsen", sagt Azzouzi. Was er nicht explizit sagt: Eine Mannschaft wächst vor allem dann, wenn es sich vermeiden lässt, dass diese Mannschaft ihre Anweisungen heute in feinstem Schweizerdeutsch erhält - und morgen vielleicht von einem Trainer, der "Bass" sagt, wenn er "Pass" meint. Azzouzi weiß das. Er hat deshalb beschlossen, auch nach dem Fehlstart an Marc Schneider festzuhalten und sich bis auf Weiteres darauf zu berufen, dass die Mannschaft im Grunde ja gut spielt. Azzouzi ist auch nicht zu widersprechen, wenn er sagt: "Der Trainer kann die Dinger nicht selbst reinschießen." Doch das ist eben das größte Problem, mit dem sich die Fürther in den ersten Saisonwochen herumschlagen: Die Spieler schießen die Dinger auch nicht rein.

"Man sieht, wie fragil das alles noch ist", sagt Azzouzi

Am vergangenen Sonntag, beim 1:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern, war es schon zur Halbzeit kaum noch an zwei Händen abzuzählen, wie viele Torchancen die Mannschaft ausgelassen hatte. Wieder und wieder scheiterten die Fürther am Pfosten, an sich selbst oder am gegnerischen Torhüter, obwohl auch Andreas Luthe nach allem, was zu beobachten war, nicht mehr als zwei Hände hatte.

"Man sieht, wie fragil das alles noch ist": Auch diesen Satz sagt Azzouzi, wenn er über den Saisonstart im Allgemeinen und das Spiel gegen Kaiserslautern im Speziellen spricht. Gegen den FCK hätten die Fürther die Partie noch vor der Halbzeit für sich entscheiden können, gerieten dann aber nach dem ersten Gegentor derart ins Wanken, dass man sich in der zweiten Hälfte tatsächlich fragen musste, ob es noch die SpVgg Greuther Fürth ist, die da unten auf dem Platz steht - oder doch eher der ATSV Mutschelbach oder der 1. FC Rielasingen-Arlen.

Das ist jetzt also auch die Frage, die sich nach dem Fürther Fehlstart aufdrängt: Ist es der richtige Ansatz, eine Mannschaft zum gegnerischen Tor stürmen zu lassen, wenn sie es noch nicht versteht, ihr eigenes zu verteidigen?

Schneider, 42, steht für Offensivfußball. Schon vor dem ersten Spiel verriet er, dass er "lieber 4:3 als 1:0" gewinne, da er als Trainer "in der Unterhaltungsbranche zu Hause" sei und deshalb "den Zuschauern auch etwas bieten" wolle. Das ist ehrenwert, lässt aber nach dem Aus im DFB-Pokal und nur drei Punkten aus den ersten fünf Spielen die Frage zu, ob es gerade der Anspruch sein muss, Schneiders Fußballverständnis gerecht zu werden.

Die Idee des Schweizers ist für Mannschaften konzipiert, die abgestimmt, gefestigt und mit sich selbst im Reinen sind. Wenn das Fundament steht, kann Schneider das Dach obendrauf setzen; doch bei den Fürthern weiß man gerade nicht, ob es nur deshalb reinregnet, weil bloß die Ziegel nicht richtig sitzen - oder ob gleich das ganze Haus einen Konstruktionsfehler hat.

"Wir müssen es hinkriegen, als Mannschaft zu verteidigen", sagt Azzouzi und lässt damit durchblicken, dass er durchaus der Meinung ist, dass es dem Team an Grundlegendem fehlt. Am großen Ganzen lässt ihn das aber noch nicht zweifeln. "Wir verfallen nicht in Panik", betont Fürths Geschäftsführer und sagt dann noch einen Satz, der für ihn elementar ist: "Es ist jetzt wichtig, bei sich zu bleiben."