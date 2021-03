Von Johannes Kirchmeier

Es geht dem Fußballtrainer Stefan Leitl um Räume auf dem Fußballfeld, das betont er immer wieder, wenn er über seinen Plan spricht. Räume, in die er zur rechten Zeit mit seinen Mannschaften mit dem Ball kommen will, um im Anschluss daran Tore zu erzielen und die Gegner zu schlagen. Räume, die es in der vom Kampf und langen Sprints geprägten zweiten Fußball-Bundesliga ja gar nicht so oft gibt. Trotzdem schaffen es die Teams von Leitl, einst der FC Ingolstadt 04, seit mehr als zwei Jahren die SpVgg Greuther Fürth, immer wieder, trotz ihres vergleichsweise hohen Ballbesitzwertes die freien Räume über den gesamten Platz und bis vor des Gegners Tor zu entdecken und die Tore zu erzielen.

Paradebeispiele für Leitls Spielart waren am Mittwochabend zu bestaunen beim 2:1 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg im Nachholspiel des 25. Spieltages. Die Oberpfälzer sind ein Lieblingsgegner der Mittelfranken geworden: Fünfmal trafen die Fürther mit Leitl auf den Jahn, fünfmal gewannen sie.

Im Sturz durch Raum und Zeit dieser gesamten Zweitliga-Saison sind Leitls Jungs gerade auf Feuerrädern unterwegs, so würde es die Sängerin Nena ausdrücken. Vor dem "für viele Fürther wichtigsten Spiel im Jahr" (Leitl), dem 268. Frankenderby am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg, liegt die SpVgg auf dem Relegationsrang drei, punktgleich mit dem Zweiten Hamburger SV und dem Vierten Holstein Kiel. Der so stolze wie große Lokalrivale muss dagegen aufpassen, dass er nicht bald schon wieder auf den Relegationsplatz 16 zurückfällt und um den Zweitliga-Verbleib spielen muss. "Das Spiel wird auch wieder von Momenten geprägt werden", blickt Leitl voraus. "Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir das Spielgeschehen bestimmen werden."

Nach langer Zeit geht die SpVgg mal wieder als Favorit ins Derby

Es ist ein ungewohntes Selbstbewusstsein der Fürther, das sich daraus speist, dass Leitls Team in der aktuellen Hochphase seine Prinzipien besonders verkörpert, wie man auch an den Treffern von Branimir Hrgota sehen konnte. Beim 1:0 gegen die jüngst aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrten Regensburger flankte Paul Seguin den Ball in einen Strafraum, in dem elf Regensburger warteten. Doch Hrgota setzte sich im richtigen Moment am zweiten Pfosten ab, konnte den Ball sogar noch stoppen und traf per abgefälschtem Schuss zur Führung (13. Minute). Beim 2:0 kombinierten sich die Fürther direkt nach einer Ecke des Jahn flink über die linke Seite nach vorne. Kurz nachdem er die Mittellinie überquert hatte, änderte der Linksverteidiger David Raum plötzlich die Richtung und visierte den Raum auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite an - über Timothy Tillman landete der Ball dort bei Hrgota, der erneut ungedeckt im Strafraum das Tor erzielen durfte (64.). "Bis zum Gegentor haben wir das Spiel kontrolliert", fand Leitl. Und eigentlich auch danach: Der ehemalige Fürther Jann George traf zum 1:2 (67.) - doch mehr war nicht drin für die Regensburger, die nach ihrer Corona-Pause erst seit Samstag wieder auf dem Platz trainierten.

Der einzige Kritikpunkt an der Leistung der Franken blieb, dass sie das Spiel unnötig spannend hielten. 8:1 lautete die Torschussstatistik zur Halbzeit - 17:8 nach dem Spiel. Alleine Sebastian Ernst (36./42.) und der mit elf Treffern beste Torjäger Hrgota (78.) schafften es noch mehrere Male zur rechten Zeit an die rechten Orte auf dem Platz, vergaben ihre Chancen aber frei vor Jahn-Torwart Alexander Meyer.

Nach langer Zeit geht die SpVgg also mal wieder als Favorit ins Derby - auch wenn Leitl sagt: "In so einem Spiel gibt's keinen Favoriten, egal auf welchen Platz man steht." Aber natürlich wolle er dieses Heimspiel gewinnen. Und wer weiß, könnte Nena an dieser Stelle singen, vielleicht fängt ja am Sonntag im Ronhof irgendwie eine noch goldenere Fürther Zukunft an.