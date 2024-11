Die Fürther hatten nach dem 0:4-Debakel im Derby gegen Nürnberg vor mehr als drei Wochen Trainer Alexander Zorniger und Sportchef Rachid Azzouzi freigestellt. Daraufhin übernahmen Haas als Interimstrainer und Stephan Fürstner als Interimssportchef. Haas konnte seine Premiere beim FC Schalke 04 (4:3) gewinnen, doch anschließend verloren die Mittelfranken dreimal nacheinander. Kurz vor der Länderspielpause am Samstag unterlagen sie allerdings sehr unglücklich erst nach einem ganz späten Gegentor von Damion Downs (90.+4) beim 1. FC Köln. In der Tabelle sind die Fürther mit 13 Punkten aus zwölf Spielen bis auf Position 13 abgerutscht. Sie haben nur zwei Zähler Vorsprung auf den SC Preußen Münster auf Relegationsrang 16. Nach der Länderspielpause empfangen die Fürther am 23. November in einem schweren Heimspiel den Aufstiegskandidaten Karlsruher SC.