Von Sebastian Leisgang

Thomas Broich hat zwar mal für den 1. FC Nürnberg gespielt, vermutlich hat er es an jenem Sonntagabend Anfang Juli aber trotzdem gut gemeint mit der SpVgg Greuther Fürth. Wahrscheinlich hat es der frühere Mittelfeldspieler sogar genauso gut mit dem neuen Fußball-Bundesligisten gemeint wie der sagenumwobene Computer, der vor der Saison die Spielpläne erstellt.

Es war ja wirklich sehr nett von Broich, 40, dass er den Fürthern bei der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde keine allzu hohe Hürde vor die Nase gestellt hat. An diesem Samstag trifft die Spielvereinigung, so hat es Broich Anfang Juli als Losfee verfügt, auf den Regionalligisten SV Babelsberg, und es ist davon auszugehen, dass die Aufgabe in etwa genauso leicht wird wie jene, die der Spielplancomputer den Fürthern zur Bundesligarückkehr in den Terminkalender geschrieben hat. Eine Woche nach dem Pokalspiel ist der Aufsteiger in Stuttgart zu Gast - und ein Auftaktsieg des VfB in der Bundesliga, der liegt schon zehn Jahre zurück, ein 3:0 im August 2011 gegen Schalke.

Wenn man das also richtig verstanden hat, dann haben Broich und der Computer etwas übrig für die Fürther. Dass das keine schlechte Nachricht für die Spielvereinigung ist, das wurde am Donnerstagmittag all jenen klar, die Stefan Leitl über die vergangenen Wochen reden hörten. Leitl, 43, sagte etwa: "Wir konnten kein Testspiel absolvieren, bei dem wir alle Spieler zur Verfügung hatten." Oder, mit diesem Geständnis wurde Fürths Trainer noch deutlicher: "Vielleicht brauchen wir noch die eine oder andere Woche länger, bis die Jungs an ihre Leistungsgrenze gehen können."

In der Defensive sei "noch Steigerung vonnöten", hat Leitl festgestellt

In acht Tagen beginnt der Ernst der Bundesliga. Dann haben es die Fürther nicht mehr mit Aue, Sandhausen und Würzburg zu tun, sondern mit Bayern, Dortmund und Leipzig. Vor diesem Hintergrund sagte Leitl am Donnerstag einen Satz, den er in dieser Saison ganz bestimmt nicht mehr oft sagen wird: "Wir sind der Favorit." Weil der Gegner ein Regionalligist ist - und weil Fürth auch mit einem dezimierten Aufgebot den Anspruch haben muss, gegen eine Mannschaft wie Babelsberg in die zweite Pokalrunde einzuziehen. Wer sich aber die Liste zu Gemüte führte, die Leitl zu Beginn der Pressekonferenz verlas, der konnte schon auf den Gedanken kommen, dass die Fürther dankbar sein müssen, Broich und den Computer auf ihrer Seite zu wissen. Jessic Ngankam, Marco Meyerhöfer, Max Christiansen, Robin Kehr und Elias Kratzer fallen am Samstag aus, die Einsätze von Luca Itter und Havard Nielsen stehen noch auf der Kippe.

Mit welcher Elf auch immer Fürth den Babelsbergern begegnet: Leitl wird nicht nur beim Pokalspiel, sondern auch in den ersten Saisonwochen am offenen Herzen operieren müssen. In der Offensive, sagte Fürths Trainer, sei seine Mannschaft zwar schon "sehr, sehr weit" - in der Defensive sei aber "noch Steigerung vonnöten", schließlich habe er, so gestand Leitl, "nicht alle Themen, die wir uns auf die Agenda geschrieben haben, durchgebracht".

Gut also, dass es nicht nur Broich, sondern auch den Computer gibt, auf den ja gleich in zweierlei Hinsicht Verlass ist: Zum einen ist ihm klar, wann er den Nürnbergern am Wochenende ein Auswärtsspiel und den Fürthern ein Heimspiel zuschustern muss, damit sich die Fans nicht zufällig an einem Bahnhofsgleis über den Weg laufen - und zum anderen weiß der Computer auch, was zu tun ist, wenn es Leitls Elf mal nicht so gut geht. Zum ersten Heimspiel kommt Arminia Bielefeld in den Ronhof.