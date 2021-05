An diesem Wochenende könnte die SpVgg Greuther Fürth in die Bundesliga zurückkehren. Eine Aussicht, die gleichermaßen verblüffend wie logisch ist.

Von Sebastian Leisgang

Zunächst einmal eine Erinnerung an eine Begegnung auf dem Trainingsgelände der SpVgg Greuther Fürth, zwei Jahre ist es mittlerweile her. Rachid Azzouzi saß in seinem Büro, hinter ihm hingen zwei Taktiktafeln an der Wand, draußen zwitscherten die Vögel. Es war ein ruhiger Vormittag, doch Azzouzi war laut. "Wir wollen mit unseren Spielern wachsen", sagte Fürths Geschäftsführer, "ich weiß, dass dieser Weg erfolgreich sein kann." Kurze Pause, dann der Zusatz: "Und das wird er auch sein. Wir sind mit dieser Philosophie ja schon mal in die Bundesliga aufgestiegen."

Einige Wochen zuvor waren die Fürther als Dreizehnte ins Ziel gekommen. Eine komplizierte Saison, Platz zwei nach zehn Spielen, im Winter Elfter - und in der Rückrunde waren nur noch zwei Mannschaften schlechter. Eigentlich also keine Zeit für großspurige Vorhersagen, doch Azzouzis Worte waren eine Ansage.

Heute weiß man: Der Sommer vor zwei Jahren war tatsächlich der Anfang von etwas Großem. Branimir Hrgota und Havard Nielsen kamen, Paul Seguin blieb. Jetzt, da Fürth ans Tor zur Bundesliga klopft, sagt Azzouzi: "Es ist eine Sensation." Fürths Geschäftsführer sagt es eher beiläufig, am Ende eines Gesprächs, in dem er lange über Pläne gesprochen hat, über Ideen, über Haltung. Wenn Fürth an diesem Wochenende tatsächlich aufsteigen sollte, wäre es zwar nichts anderes als das, ein verblüffender Coup, ja, eine Sensation - doch eigentlich ist das Azzouzi zu einfach. Sensation, das klingt nach Glück, nach einer Fügung. Es ist eine Sensation, wenn Vestenbergsgreuth im DFB-Pokal gegen die Bayern gewinnt, aber eine ganze Saison? Kann das eine Sensation sein?

Azzouzi lässt den Satz nicht einfach stehen. Er weiß ja, dass alles von langer Hand geplant ist. "Wir haben eine klare Idee in Fürth", sagt Azzouzi, "jetzt gibt es hunderttausend Schulterklopfer, aber am Anfang haben uns viele eine schwierige Saison vorausgesagt." Azzouzi ist es wichtig, das noch einmal in Erinnerung zu rufen: dass Marco Caligiuri vor der Saison seine Karriere beendet hat, dass Daniel Keita-Ruel nach Sandhausen gegangen ist, Maximilian Wittek nach Arnheim. Im Gegenzug kamen Spieler aus dem Amateurfußball, Dickson Abiama aus der Bayernliga, Anton Stach aus der Regionalliga. Wie konnte das gutgehen?

Bei sich bleiben, alles ausblenden - letztlich ist gerade das die große Kunst

Ein Anruf zur Wochenmitte, es sind noch ein paar Tage bis zum entscheidenden Spiel an diesem Sonntag gegen Düsseldorf. Azzouzi, 50, steht auf dem Balkon seines Hotelzimmers in der Nähe des Bodensees. Hier haben die Fürther ein Quartier bezogen. Es ist ein bedeckter Nachmittag, doch manchmal lugt die Sonne zwischen den Wolken hervor. Also, wie konnte das gutgehen? Azzouzi sagt: "Wir sind im ganzen Jahr immer bei uns geblieben." Am Anfang, als sich die Schulterklopfer noch an einer Hand abzählen ließen - und später, als sie Schlange standen.

Aus Azzouzis Mund klingt das recht simpel: bei sich bleiben, alles ausblenden, die anfängliche Skepsis, die Unkenrufe, dann die Euphorie - letztlich aber ist doch gerade das die große Kunst.

Mag sein, dass es in Hamburg, Düsseldorf und Hannover anders zugeht als im beschaulichen Fürth. Mag sein, dass es dort ned nur a weng Gegenwind gegeben hätte, wenn die Mannschaft zur Saisoneröffnung 1:1 gegen Osnabrück spielt und dann ein 1:1 in Aue und ein 2:2 in Würzburg folgen lässt. Am Ende aber kommt's eben doch aufs Gefühl an. Auf die Frage, wann er gespürt habe, dass dieses Jahr was gehen könnte, sagt Azzouzi: "Ich habe schon im ersten Spiel gesehen, dass wir den Gegner beherrschen."

Wenn Fürths Geschäftsführer heute über die Spieler spricht, redet er nicht mehr im Präsens wie noch im Sommer 2019. Er sagt dann nicht mehr: "Wir wollen mit unseren Spielern wachsen." Er sagt dann, als er am Bodensee auf seinem Hotelbalkon steht: "Die Spieler sind ihren Weg gegangen und haben den nächsten Schritt gemacht."

Deshalb ist Fürth Fürth. Deshalb ist Fürth erfolgreich. Und deshalb kann Fürth an diesem Wochenende etwas Großes vollbringen.