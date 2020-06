In Fürth haben sie ein Stadionlied, das von den Lokalmatadoren "Travelling Playmates" gesungen wird. Von einer Band also, die von sich behauptet, "mit ihrem ureigenen Sound die Sümpfe Louisianas in das heimische Rednitz-Pegnitz-Regnitz-Delta" zu verlegen. Da erwartet man natürlich viel Lokalkolorit. Und so lassen sie im "Kleeblattsong" die 70er hochleben, als man noch am alten Ronhof und "in der Rechionalliga Süd" spielte: "Geg'n Stuttgart, die 60er und uns're Vorstadt is' gange", singen sie weiter - die Verachtung für die um 400 000 Einwohner größere Stadt jenseits der U-Bahn-Station "Stadtgrenze" ist in Fürth eben grenzenlos. Gegen die Vorstadt ging es nicht nur in den Siebzigern, sondern auch ganz konkret am Sonntag. Dass eine Fürther Niederlage gegen den KSC das Abrutschen des ungeliebten Lokalrivalen aus Nürnberg auf den Relegationsplatz befördern würde, war bekannt. So kam es schließlich auch: Karlsruhe gewann 2:1, das allerdings gegen ein Team, das stark genug spielte, um sich keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen zu müssen.

Nun behaupten Franken von sich gerne, von einem etwas langsameren Puls angetrieben zu sein, als beispielsweise die Schnellredner im Rheinland. Doch die Szenerie nach 120 Sekunden sprach dieser Selbsteinschätzung Hohn. Zu diesem Zeitpunkt hatten nämlich sowohl Nürnberg als auch Fürth (Daniel Keita-Ruel/2.) je einen Treffer erzielt, das beschworene Szenario war also schon kurz nach Anpfiff nicht mehr allzu wahrscheinlich. Um 15.51 Uhr war dann aus zwei unterschiedlichen Richtungen Jubel über den 1:1-Ausgleich durch Dominik Kother (21.) zu vernehmen. Gut ein Dutzend KSC-Fans war offenbar vor den Haupteingang am Laubenweg gekommen und freute sich. Extra aus Baden sei man angereist, hatten Fans aus dem kleinen Pulk zuvor berichtet.

Doch wenn es angesichts der knappen Nürnberger Führung in Kiel überhaupt noch eine Chance auf Platz 15 geben sollte, brauchte der KSC dringend drei Punkte. Es war dann ein vom ehemaligen Fürther Philipp Hofmann verwandelter Elfmeter (61.), der in Kiel für Nervosität gesorgt haben dürfte. Und spätestens, als Kiel tatsächlich ausglich (67.), dürfte diese in Panik umgeschlagen sein. Es blieb schließlich beim Karlsruher Sieg. Glückliche Gesichter gab es trotzdem fast überall in Fürth-Ronhof. Gut 30 Karlsruher Spieler und Funktionäre brüllten ihre Freude um 17.23 Uhr heraus, derweil die rund 40 Fürth-Anhänger unter den handverlesenen Tribünengästen sich zum Teil ein Grinsen nicht verkneifen konnten. Denn nun muss der FCN in die Relegationsspiele gegen den Dritten der dritten Liga.