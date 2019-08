4. August 2019, 18:36 Uhr SpVgg Greuther Fürth Endlich effektiv

Nach dem bitteren Auftakt gegen Aue mit vielen vergebenen Chancen intensiviert Fürth das Torschusstraining. Besonders bei Daniel Keita-Ruel macht sich das bezahlt - am Ende steht ein 3:1-Sieg beim FC St. Pauli.

Das jüngste Torschusstraining hatte sich vor allem bei Daniel Keita-Ruel bezahlt gemacht. Nachdem der Stürmer der SpVgg Greuther Fürth bei der Startniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue noch einige Chancen vergeben hatte, zeigte sich der 29-Jährige beim ersten Saisonsieg in der zweiten Fußball-Bundesliga gleich doppelt treffsicher. "Letzte Woche war einfach ein bitteres Spiel, wir hatten sehr viele Chancen und gerade ich selbst hatte viele Möglichkeiten. Ich glaube, so viele Chancen hatte ich noch nie in einem Spiel", meinte Keita-Ruel mit Blick auf das 0:2 vor einer Woche. "Wir haben diese Woche viel Torschusstraining gemacht, viel Eins gegen Eins und uns drauf eingestellt, dass wir auch ekelhaft spielen. Das haben wir alles umgesetzt."

Keita-Ruel (17. und 35. Minute) und Julian Green (70.) waren am Freitagabend beim 3:1 (2:1) beim FC St. Pauli für die Franken erfolgreich. Vor 29 546 Zuschauern im Millerntor-Stadion gelang Dimitrios Diamantakos (45.) nur der Anschlusstreffer. Die Gastgeber hatten zwar mehr vom Spiel und ein klares Plus an Chancen, jedoch leisteten sie sich in der Defensive einige Schnitzer. Die Fürther waren am Ende effektiver. "Mich freut es, dass wir drei Tore geschossen haben - das ist umso schöner nach Sonntag. Wir haben große Leidenschaft gesehen, haben sehr viel investiert", sagte SpVgg-Trainer Stefan Leitl.