Von Christoph Ruf

Fürths Trainer gratulierte nach dem viel zu niedrig ausgefallenen 2:1-Sieg gegen St. Pauli all seinen Spielern, ehe er zu den Interviews ging. Womöglich war es aber auch umgekehrt, und die Spieler haben sich bei ihrem Trainer bedankt. So genau war die Szene von der Haupttribüne aus nicht zu deuten. Stefan Leitl tritt ja derzeit den Beweis an, dass es sich auszahlen kann, wenn ein Verein von einem Konzept und einem Trainer überzeugt ist. Dass seine Fürther mit einem der geringsten Etats in der zweiten Liga aufstiegsgefährdet sind und im DFB-Pokal überwintern, wo sie im Achtelfinale zu Werder Bremen reisen müssen, ist nicht zuletzt das Verdienst des 37-Jährigen, der seit vergleichsweise langen zwei Jahren am Ronhof amtiert. "In der Summe war es ein reifer und konzentrierter Auftritt meiner Mannschaft", sagte Leitl nach dem Spiel. "Klar kannst du sagen, du musst vielleicht das eine oder andere Tor mehr machen", schob er aber nach. Und untertrieb damit noch gehörig.

Schließlich sorgten seine Spieler am Sonntag für eine Fortsetzung ihres Laufs, mit gewohnt hoher Spielkultur. In den 90 Minuten gegen eine biedere Hamburger Mannschaft hatte Fürth über eine Stunde lang den Ball und holte 13:2 Ecken heraus. Dabei zelebrierten die Franken im ersten Durchgang regelrecht ihren Ballbesitz und kombinierten sich souverän durch die ungeordneten Hamburger Reihen. "Wir haben eine junge Truppe, wir haben alle total Bock, zu kicken", sagte Mittelfeldmann Anton Stach. "Jeder will den Ball haben, das ist wirklich überragend, jeder zeigt Spielfreude." Nur an der Chancenverwertung, das fand auch Stach, müsse man noch gehörig feilen.

Immerhin: Nach dem 1:0 durch einen von Julian Green verwandelten Handelfmeter (24.) legten die Gastgeber gleich nach. St. Pauli-Keeper Sven Brodersen hatte einen Ball von Marco Meyerhöfer fallen lassen, der Rest war für Harvard Nielsen nicht mehr ganz so schwer (27.). Mit einem schönen Volleyschuss hätte David Raum dann fast noch das 3:0 vor der Pause geschossen, doch diesmal erledigte Brodersen seinen Job (45.). Doch auch so hätte angesichts des Niveauunterschiedes auf dem Platz kaum jemand damit gerechnet, dass das Spiel noch kippen könnte. Und obwohl die Hamburger mit ihrer einzigen Chance des Spiels tatsächlich noch den Anschluss zustande brachten (Leon Flach/82.), kippte es auch nicht mehr. Das wäre angesichts der Verschwendungssucht, mit der Green (68.), Nielsen (68.) und Branimir Hrgota (90./90.+3.) beste Chancen liegen ließen, allerdings auch ein Hohn gewesen.

Nur einen Punkt holten die Hamburger aus den vergangenen sechs Spielen. Als Tabellen-Vorletzter am Trainer festzuhalten, ist da schon aller Ehren wert. St. Paulis Sportdirektor Andreas Bornemann hält eben gerne an Trainern fest; er würde vielleicht noch heute in Nürnberg amtieren, wenn er im Februar 2019 nicht sein Amt mit dem von Trainer Michael Köllner verknüpft hätte, den zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch er selbst als Nürnberger Cheftrainer sehen wollte. Auch von Timo Schultz hält Bornemann bei St. Pauli viel.

Sollte es Schultz allerdings nicht gelingen, mit dieser limitierten Equipe die Klasse zu halten, könnte seine Amtszeit kürzer ausfallen, als die von Leitl in Fürth jetzt schon andauert. Dass "Schulle" die Fürther im Vorfeld als "eine der Mannschaften, die am Ende unter den ersten Drei stehen wird", hofierte, taten manche Beobachter als handelsübliche Lobhudelei ab. Am Sonntag haben die Franken dann allerdings tatsächlich so gut gespielt, dass die Worte von Schultz eher wie eine recht sachliche Prognose klangen.