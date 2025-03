SpVgg Greuther Fürth:Gewappnet für die Derby-Revanche

Es dürfte ein ruhiger Saisonausklang werden bei der SpVgg Greuther Fürth. Das Kleeblatt liegt im Mittelfeld der zweiten Liga, nach oben ist der Zug in Richtung Bundesliga wohl abgefahren; mit dem Abstieg sollte die Mannschaft von Trainer Jan Siewert auch nichts mehr zu tun bekommen nach zuletzt nur einer Niederlage und vier Siegen in den jüngsten sechs Spielen. Zuletzt gab es am Samstag ein Unentschieden, das aber von den Franken absolut positiv eingeordnet wurde: Gegen die mit Abstand beste Auswärtsmannschaft der Liga, den 1. FC Magdeburg, erkämpften sie sich ein 1:1 (1:1).