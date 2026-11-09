Das war zu viel. Das konnte Helmut Hack nicht auf sich sitzen lassen. Als er gerade vorgetragen hatte, was ihm auf dem Herzen lag, war er noch seinem Skript gefolgt. Er hatte verlesen, was er in ruhigen Stunden vorbereitet hatte, Wort für Wort, Satz für Satz. An manchen Stellen war zwar zu spüren, wie nahe es ihm ging, dass der Name der SpVgg Greuther Fürth zur Disposition stand, doch Hack hatte die Fassung bewahrt. Er war ganz bei sich geblieben, aber jetzt, als seine Rede von Einzelnen gestört wurde, brach es aus ihm heraus. Jetzt folgte er keinem Plan mehr. „Wer pfeifen will, soll es tun“, meinte Hack. Es sollte wohl gleichgültig klingen, doch Hack stockte und hörte sich spätestens dann verbittert an, als er noch hinterherschickte: „Das sagt dann viel über den Anstand.“

Hack, 77, war angefasst. Hier und heute, an diesem 8. November 2026, dem für viele Fürther wichtigsten Tag der Klubgeschichte, ging es ja auch um sein Vermächtnis, sein Lebenswerk. Und deshalb setzte es ihm zu, dass an diesem Sonntag auf einer außerordentlichen und außergewöhnlichen Mitgliederversammlung die Frage verhandelt wurde, ob die SpVgg Greuther Fürth künftig wieder unter dem Namen SpVgg Fürth spielen soll.

Folgen einer sportlichen Vernunftehe : Warum die „Greutherfürther“ immer so schlecht drauf sind In Medien wird der Fußballverein aus Fürth – und die Stadt selbst – häufig verbal verunstaltet. Jetzt wehren sich die Einheimischen: Per Abstimmung wollen sie ihren alten Namen zurück. Kolumne von Olaf Przybilla ...

Hack nahm das persönlich, das ließ er durchblicken, als er sich am Ende seiner Rede an die über 2100 Mitglieder richtete, die vor ihm saßen. „Mit Ihrer Stimme“, sagte Hack, „entscheiden Sie auch darüber, ob es gut genug war“. Das ließ tief blicken. Für Hack ging es also um alles. Um das, was er zeit seines Lebens geleistet hat.

Über drei Jahrzehnte ist es nun her, dass der TSV Vestenbergsgreuth der SpVgg Fürth beitrat und aus ihr die SpVgg Greuther Fürth werden ließ. Das Bündnis, geschlossen im Jahre 1996, war eine Art Vernunftehe: Hier die SpVgg, die zwar über eine Spielstätte verfügte, aber mit leeren Taschen dastand – und dort Vestenbergsgreuth, ein Dorf rund 50 Kilometer entfernt, das zwar keine geeignete Anlage hatte, um nach oben zu streben, aber Mittel.

Hack hatte die Kooperation vorangetrieben, dann formte, lenkte und prägte er den Verein als Präsident und Geschäftsführer wie kein Zweiter, Saison für Saison, 22 Jahre lang, bis 2018. Hack war Vordenker, Stratege, Überfigur. Dafür wurde ihm am Sonntag immer wieder große Dankbarkeit ausgesprochen, doch bei all den Einlassungen wurde man das Gefühl nicht los, als sei das nicht alles. Als schwinge bei aller Dankbarkeit inzwischen ein Aber mit. Weil die Idee, die Hack damals hatte, trotz aller Erfolge für viele Fans gescheitert ist. Weil mit dem Bund vor dreißig Jahren etwas entstanden war, in dem sich die Fürther nie wiederfanden. Er machte das Kleeblatt zwar zum erfolgreichsten Zweitligisten Deutschlands, exakt 500 Siege, in Summe 1846 Punkte. Zahlen, die ihresgleichen suchen – doch Identität, Heimat, Wärme, all das bot die SpVgg Greuther Fürth vielen nicht.

Und so wies der Anlass der Mitgliederversammlung weit über die Region hinaus. Dass die Fans überhaupt zusammenkamen und über den Namen abstimmten, sagte eine Menge über die Fußballkultur in diesem Land aus. Darüber, dass Fans in Deutschland tatsächlich noch etwas bewegen können. Dass sie die Kraft haben, ihre Stimme zu erheben und auch erhört werden, während das Spiel andernorts längst entrückt ist und sich immer weiter von seinem Kern und den Menschen entfernt.

In Fürth aber gingen die Fans vor acht Jahren mit ihrem Anliegen an die Öffentlichkeit und machten sich damit auf einen Weg, von dem sie damals selbst nicht ahnen konnten, wie weit er geht. Erst an diesem Sonntag, nach etwas mehr als 3000 Tagen, sollte er enden.

Da die Fürther Stadthalle gerade renoviert wird, hatte der Verein seine Mitglieder auf die Gegengerade des Stadions gebeten. Allzu hitzig ging es dann bei acht Grad Außentemperatur zwar nicht zu – dass da zwei unvereinbare Positionen aufeinanderprallen, wurde aber deutlich. Hack vertrat „die Überzeugung, dass aus verschiedenen Wurzeln etwas ganz Großes wachsen kann“, die Fans sprachen sich dafür aus, den Namen wieder abzuschaffen, der Hack und die Fans jahrelang gespalten und der einst auch Heiko Vogel verwunderte. Bei einem Fantreffen erkundigte sich Fürths Trainer danach, ob „Greuther“, wer weiß, vielleicht ein Fürther Stadtteil sei?

Ist „Greuther“ am Ende nur ein Fürther Stadtteil, fragte einst Trainer Heiko Vogel?

Der Verein selbst wies das Thema lange von sich, gab in den vergangenen Jahren aber auch zu erkennen, dass er mit seinem eigenen Namen zunehmend fremdelte. Oder wie ließe es sich sonst verstehen, dass es kaum noch Fanartikel gibt, auf denen das Wort „Greuther“ zu finden ist?

Vor gut einem Jahr nahm die Angelegenheit Fahrt auf. Fans riefen dazu auf, in den Verein einzutreten, um bei der Mitgliederversammlung stimmberechtigt zu sein. 5000 Menschen, doppelt so viele wie vor der Initiative, sind nun Teil der SpVgg, über 200 000 Euro brachten sie zusammen, um die Kosten, die mit der Namensänderung einhergehen würden, abzufedern. All das, um an diesem Sonntag Geschichte zu schreiben.

Als dieser 8. November gekommen war, schien schon morgens etwas in der Luft zu liegen. Vorfreude auf das, was wohl bevorsteht, eine gewaltige Anspannung, alles mischte sich, und als Fabian Northmann, einer der Initiatoren der Kampagne, seine Rede beendet hatte, entlud es sich zum ersten Mal. Die Mitgliederversammlung war erst eine Stunde alt, die Antwort auf die Gretchenfrage längst noch nicht absehbar, doch Fans schwenkten plötzlich Schals, schrien, sangen. Große Seligkeit, dann kam Hack und sagte: „Keine Rede ist mir so schwergefallen wie diese, aber auch keine war mir so wichtig“. Er verstehe, was die Fans antreibe, sagte Hack: „Es ist die Sehnsucht nach Heimat, nach dem Namen, den Ihre Väter und Großväter gerufen haben, nach den Gefühlen: Das sind wir, das ist unser Fürth.“ Damit sprach der Ehrenpräsident den Anhängern aus dem Herzen, aber dann schlug die Rede eine Richtung ein, der viele nicht mehr folgen konnten. „Warum will man etwas ändern, was so gut geworden ist?“, fragte Hack, „warum sollen wir 30 Jahre Aufbauarbeit mit einer einzigen Abstimmung auslöschen? Warum sollen wir uns zwischen Tradition und Zukunft entscheiden, wenn wir doch beides haben?“

Es waren Zuspitzungen, die nicht verfingen. Hack kämpfte einen Kampf, der aussichtslos sein sollte. Am Ende stimmten in den Wahlkabinen, die hinter der Nordtribüne aufgebaut wurden, über 88,3 Prozent der Mitglieder für die Umbenennung, weit mehr als jene drei Viertel, die es zu erreichen galt. Als das Resultat verkündet wurde, gab es kein Halten mehr. Jubel brandete auf, Fans warfen vor Freude ihre Bierbecher durch die Luft, hinter der Nordtribüne schossen Silvesterraketen in den Nachmittagshimmel. Und Helmut Hack musste anerkennen: Es ist etwas zu Ende gegangen an diesem 8. November 2026.