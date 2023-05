Entgegen den Ankündigungen eine Woche zuvor hat Fußball-Drittligist SpVgg Bayreuth am Sonntag nun doch seinen Trainer Thomas Kleine freigestellt. Zur Begründung hieß es, dass nach der 2:5-Niederlage beim SV Elversberg am Samstag der Fokus darauf liege, "Zukunft zu gestalten", wie Gesellschafter Wolfgang Gruber sagte, obgleich Kleines Arbeit "in jedem Punkt" stecke, den man auf dem Konto habe. Nach dem 2:5 trotz 2:0-Führung waren die Oberfranken auf den letzten Platz gerutscht, Chancen auf einen Ligaverbleib des Aufsteigers sind kaum noch vorhanden.