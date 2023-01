Die SpVgg Bayreuth hat in der dritten Fußball-Liga einen Wiederauftakt nach Maß erwischt und ein immens wichtiges Heimspiel im Kampf um den Klassenverbleib gewonnen. Mit dem 3:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund II verbesserten sich die Oberfranken auf Rang 18, verkürzten den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze auf einen Zähler und zogen die zweite Mannschaft des BVB mit in die gefährdete Zone.

Nach dem frühen Rückstand durch Falko Michel (8.) hatte Bayreuths Stürmer Markus Ziereis vier Minuten später die Chance zum Ausgleich, sein Kopfball geriet allerdings zu unplatziert. Ansonsten ging bei der SpVgg im ersten Durchgang nicht viel zusammen. Das änderte sich umgehend nach dem Seitenwechsel: In einer starken Viertelstunde drehten die Bayreuther die Partie. Flügelstürmer Alexander Nollenberger verpasste mit einem Volleyschuss den Ausgleich noch knapp (46.), doch Ziereis traf kurz darauf doch noch (50.). Nollenberger scheiterte erneut, diesmal an BVB-Torwart Marcel Lotka (53.), dann brachte Jann George die Gastgeber per Kopf in Führung (56.).

Es war eine Premiere: Noch nie in dieser Saison hatte die SpVgg mehr als einen Treffer in einem Spiel erzielt. Und nachdem die Dortmunder einige Möglichkeiten zum Ausgleich ausgelassen hatten, sorgte der eingewechselte Stürmer Stefan Maderer in der Nachspielzeit gar noch für das dritte Bayreuther Tor (90.+5).