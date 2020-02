In der Loipe überragend, am Schießstand schwach: Denis Herrmann verpasst eine Medaille im Sprint knapp.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass Stadionsprecher nach drei Strafrunden einer Athletin noch Medaillenchancen für die Sportlerin durchs Mikrofon ausrufen. Aber bei Denise Herrmann weiß man ja nie. "Da ist viel möglich noch für Denise Herrmann", hallte es also durch die Arena in Antholz und da ließ sich die 31-Jährige nicht zwei Mal bitten, spurtete eine starke Schlussrunde und lag im Ziel nach diesem WM-Sprint tatsächlich: auf dem Bronze-Platz. Allerdings war noch viel mehr möglich für die, die nach ihr gestartet waren. Und so wurde Herrmann am Ende Fünfte.

Wind von links, Luftstoß von rechts, Stille: Die Fähnchen fuhren am Schießstand mitunter Karussell. "Heute war es brutal wechselhaft. Man wusste nicht, wie man reagieren sollte. Es war viel Glückssache", sagte Italiens Dorothea Wierer im ZDF; mit zwei Fehlern hatte sie ebenso wenig mit dem Sieg zu tun wie Tiril Eckhoff aus Norwegen mit sechs Strafrunden; beide hatten in diesem Winter Sprints schon für sich entschieden. Gold ging nun an Eckhoffs Kollegin Marte Olsbu Roeiseland (1 Fehler) vor der überraschend treffsicheren Susan Dunklee (0/+6,8 Sekunden) aus den USA und Lucie Charvatova aus Tschechien (1/+21,3). Herrmann (+30,5) fehlten 9,2 Sekunden auf Rang drei, auch Olena Pidhruschna (1) aus der Ukraine hatte sich noch vor sie geschoben.

"Ich dachte schon, die Trainer wollen mich verarschen, als sie gesagt haben, es geht noch um Bronze", sagte die beste Deutsche später im ZDF; liegend waren ihr gleich zwei Fehler unterlaufen, im Stehen immerhin nur einer. "Man muss hellwach sein", meinte sie auch, was ihr angesichts der wechselnden Winde nicht ganz so leicht gefallen war. Franziska Preuß wurde Achte (2); Vanessa Hinz (2) landete auf Rang 14. Karolin Horchler schaffte mit einem Fehler Platz 23; Janina Hettich wurde mit fünf Fehlern 65.

Am Sonntag geht es für die Frauen mit der Verfolgung weiter, 2019 gewann Herrmann in diesem Rennen die Goldmedaille. Nach Platz sechs im Sprint.