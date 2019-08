4. August 2019, 18:36 Uhr Sprint Comeback mit schnellen Schritten

Tatjana Pinto rennt über 100 Meter an Gina Lückenkemper vorbei - beide nehmen nun die WM in Doha ins Visier.

Von Joachim Mölter, Berlin

Das Gesicht der deutschen Leichtathletik sah am Samstag ein wenig enttäuscht aus, aber nur ein kleines bisschen, und auch nur ganz kurz. Die Sprinterin Gina Lückenkemper, für ihre flotten Sprüche ebenso bekannt wie für ihre schnellen Beine, hatte im 100-Meter-Finale von Berlin ihren dritten deutschen Meistertitel nacheinander zwar verpasst, aber nichtsdestotrotz zu einem Höhepunkt der Veranstaltung beigetragen. Tatjana Pinto vom LC Paderborn gewann in der neuen deutschen Jahresbestzeit von 11,09 Sekunden vor Lückenkemper (SCC Berlin/11,20), der Weitsprung-Spezialistin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz/11,21) und der Lokalmatadorin Lisa Marie Kwayie (Neuköllner SF/11,22). "Das Niveau heute war echt hoch", befand Lückenkemper, die EM-Zweite von 2018 an gleicher Stelle: "Die Plätze zwei, drei, vier waren wahnsinnig eng beieinander." Dass sie selbst diesmal nicht auf Platz eins gelandet war, akzeptierte die 22-Jährige klaglos: "Tatjana hat echt ein saustarkes Rennen geliefert."

Für die 27 Jahre alte Pinto war es ein Comeback nach langer Leidenszeit. Wegen einer langwierigen Entzündung des Ischiasnervs kann sie erst seit Mai wieder schmerzfrei trainieren. In Wattenscheid übt sie bei dem US-Trainer Rana Reider in einer Gruppe, die der Sportartikelhersteller Puma mit internationalen Athleten zusammengestellt hat. Das zahlt sich offenbar aus. "Dass ich gut drauf bin, hat sich schon im Training angedeutet", sagte sie. Nun arbeitet sie darauf hin, bei der Weltmeisterschaft in Doha das Finale zu erreichen, "da kommt noch viel Arbeit auf mich zu". Auch Gina Lückenkemper hat sich die WM zum Ziel gesetzt; die nationalen Meisterschaften in Berlin seien da "nur eine Zwischenstation" gewesen, erklärte sie: "Ich habe noch fast zwei Monate Zeit bis dahin, in Doha will ich richtig performen. Da zählt es für mich."

Kugelstoßer David Storl kassiert nach acht Meistertiteln eine empfindliche Niederlage

In Katars Hauptstadt will Gina Lückenkemper wieder die Elf-Sekunden-Marke angreifen, ihre Bestzeit steht seit der WM 2017 in London bei 10,95. Sie hofft, dass ihr das gemeinsame Trainingslager der deutschen Sprinterinnen den letzten Schub dafür gibt. "Wenn man die ganze Zeit allein Schnelligkeitstraining macht, ist es halt schwer, schnell zu werden", hat sie erkannt. Für die Drittplatzierte Malaika Mihambo scheint das kein großes Problem zu sein, sie trainiert ja ebenfalls meist alleine. Für die Weitsprung-Europameisterin war die Teilnahme im 100-Meter-Finale "quasi so'n bisschen ein Nebenprodukt" ihres Schnelligkeitstrainings: "Da gibt's noch Verbesserungspotenzial", findet sie. Aber nachdem sie mit den Sprintspezialistinnen zumindest mithalten konnte, kann sie sich jetzt auch einen Doppelstart in Doha vorstellen. Der Zeitplan ließe es jedenfalls zu. "Und neue Herausforderungen machen auch Spaß", sagt sie.

Demgegenüber macht es dem zweimaligen Kugelstoß-Weltmeister David Storl aus Leipzig derzeit gerade keinen Spaß, er zweifelt sogar, ob er weiter auf die WM hinarbeiten soll. Der 29-Jährige kommt nach diversen Blessuren nicht in die Gänge, nach acht Meistertiteln in Serie kassierte er am Wochenende eine deutliche Niederlage und deutete an, dass er die Saison womöglich vorzeitig beendet. Das Ergebnis - Platz drei und 19,77 Meter, immerhin Saisonbestweite - sei jedenfalls "total ernüchternd", gab er zu: "Es zeigt, dass man sich zusammensetzen und überlegen muss, was man jetzt macht." Die vom DLV geforderte WM-Norm von 20,70 Meter verfehlte er deutlich, ebenso wie sein Nachfolger als Meister, der Sindelfinger Simon Bayer mit 20,26 Metern.

Dafür setzte die Speerwerferin Christin Hussong aus Zweibrücken ihre Siegesserie in Berlin fort und gewann mit 65,33 Metern ungefährdet ihren dritten Meistertitel in Serie. Die 25-Jährige war im Vorjahr an gleicher Stelle Europameisterin geworden, zu ihrer damaligen Bestleistung fehlten rund zweieinhalb Meter. Aber auch für sie gilt wie für Lückenkemper: Das übergeordnete Ziel ist die Wüste, die Weltmeisterschaft in Doha.