Hertha-Investor Lars Windhorst befindet sich in den Niederlanden in einem Rechtsstreit um sein Millionen-Engagement im Pferdesport. Mit seinem Unternehmen Tennor will der Unternehmer den bereits vereinbarten Preis für Anteile an der Millionen-Serie Global Champions Tour drücken. Nach Angaben des Senders RTL-Z geht aus Gerichtsakten hervor, dass Tennor einst 169 Millionen Euro für die Hälfte an der Tour zahlen wollte. "Wir sind dabei, neu zu verhandeln", sagte ein Tennor-Sprecher, denn wegen der Corona-Pandemie sei eine Neubewertung erfolgt. Die Global Champions Tour ist die höchst dotierte Springsport-Serie der Welt. Tennor hält zugleich 49,9 Prozent der Anteile von Bundesligist Hertha BSC Berlin.