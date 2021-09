Die 24-jährige Griechin Ioli Mytilineou und ihr zehnjähriger Hengst Levis de Muze sind in Riesenbeck überraschend ein Hingucker der Europameisterschaft - der Sieg geht allerdings an die Gastgeber.

Von Gabriele Pochhammer, Riesenbeck

André Thieme auf Chakaria ist neuer Europameister der Springreiter. 6,84 Minuspunkte standen am Ende für ihn und seine elfjährige Fuchsstute zu Buche; der 46-Jährige aus Plau am See konnte sich in der letzten Runden des Finales sogar noch einen Abwurf leisten. Die Silbermedaille ging an den Schweizer Titelverteidiger Martin Fuchs auf Leone Jei, (9,31), Bronze an den schwedischen Silber-Gewinner von Tokio, Peder Fredricson auf Catch me Not (9,46). Die letzte der fünf Runden in Riesenbeck war die schwerste gewesen, nur zwei der zwölf Reiter blieben ohne Abwurf, einer davon war Christian Kukuk auf Mumbai, der mit 9,93 Punkten als Vierter nur knapp an einer Medaille vorbeischrammte.

Fast hätte es noch eine Sensation gegeben: Die 24-jährige Griechin Ioli Mytilineou und ihr zehnjähriger Hengst Levis de Muze hatte sich bis zu den letzten Runden keinen Abwurf geleistet, sie gingen von Platz vier aus ins Finale. Am Ende welkten alle Blütenträume an der dreifachen Kombination, an der auch andere scheiterten. Der Hengst blieb irritiert stehen, die Reiterin verzichtete klugerweise darauf, den Ritt fortzusetzen.

Das Paar war aber auch so einer der Hingucker dieser EM. Ioli Mytilineou war einst eines dieser pferdeverrückten kleinen Mädchen, die überall auf der Welt die Reitställe bevölkern. Unterstützung bekam sie von ihrer Familie, beide Eltern reiten, die Mutter Hannah nahm sogar an den Olympischen Spielen in Athen 2004 teil. Sie reitet noch heute auf kleineren Turnieren und arbeitet ihrer Tochter zu. Etwa zehn Pferde umfasst der Beritt von Mutter und Tochter. Ioli sagt: "Ich konnte reiten, bevor ich reden konnte."

Die Tochter hatte schon einen Studienplatz am renommierten King's College in London. Die akademische Karriere dauerte 14 Tage

Ihre internationale Karriere begann mit zwölf Jahren in der Kinderklasse, setzte sich als Juniorin, junge Reiterin und schließlich als Mitglied des griechischen Teams fort. Mit 19 beschloss sie, das Reiten professionell zu betreiben. Die Eltern waren zunächst nicht begeistert, die Tochter hatte gerade einen Studienplatz für Naturwissenschaften am renommierten King's College in London ergattert. Die akademische Karriere dauerte 14 Tage, dann informierte Mytilineou vom Turnier in Olivia (Spanien) aus die Uni, dass sie nicht zurückkehren werde.

Die Eltern ließen sich dann umstimmen, die ganze Familie zog nach Belgien, wo die Trainings- und Wettbewerbsmöglichkeiten besser sind und sie in Sean Crooks eine Trainer fanden, der viel Zeit für seine Schülerin hat, weil er selbst seine Karriere schon beendet hat. Mytilineou sammelte Erfahrung unter anderem auf der Springtour in Wellington in Florida, auf den Turnieren der Sunshine Tour und in dieser Saison erstmals auf Fünfsterne-Niveau im belgischen Knokke und in Rotterdam, wo sie mit zwei Nullrunden als Siebte im Großen Preis auf sich aufmerksam machte.

Das ungewöhnliche Talent der jungen Griechin ist die eine Seite. Die andere ist der genauso unglaubliche zehnjährige Hengst Levis zu Muze, im Stall Porky genannt, was so viel heißt wie "Kleines Schweinchen". Er scheint mit den Hindernissen zu spielen, ganz leicht gezäumt und von seiner grazilen Reiterin umsichtig und kontrolliert über den Parcours gesteuert. Angebote für den Hengst im besten Sportpferdealter gab es in Riesenbeck reichlich. "Ich kann nicht mehr mitzählen", sagt Ioli und lacht.

Sie hat ihn als Siebenjährigen auf der Sunshine Tour entdeckt, wo er von einem Marokkaner geritten wurde. Sie sah seinen ersten Sprung, rief die Mutter an und diese eilte zum Ausgang, um mit dem Reiter über ein Kaufangebot zu sprechen. Dabei musste sie zwei renommierte Profis überholen, die denselben Plan hatten. Einer war noch vor ihr da, aber der Handel kam nicht zustande. Der Interessent sprang ab. "Und wir waren die Nächsten in der Schlange," sagt Ioli. In Riesenbeck sah es so aus, als ob trotz Millionengeboten eine Trennung nicht in Frage kommt. "Das würde schon meine Mutter nicht mitmachen", sagt Ioli. Manche Traumpaare bleiben zusammen, vielleicht ja auch dieses.