Mit dem Idealergebnis von null Fehlern aus dem Vorlauf waren sie als große Favoriten auf die Goldmedaille gestartet, doch am Ende blieb für die deutschen Springreiter mit insgesamt acht Strafpunkten beim olympischen Teamfinale in Versailles nur ein magerer fünfter Platz. Die mögliche Bronzemedaille verpassten sie um nur einen Punkt. Der Sieg ging an die souveränen Briten, die als einziges von zehn Teams ohne Abwurf aus dem technisch schwierigen Kurs kamen und lediglich zwei Zeitfehler kassierten. Die Silbermedaille gewannen die USA (vier Strafpunkte), Bronze die französischen Gastgeber. Sie lagen mit sieben Fehlerpunkten zwar gleichauf mit den Niederlanden, hatten aber die bessere Zeit. Auf der Tribüne saß in einem großen Pulk von Sicherheitskräften Staatspräsident Emmanuel Macron, der überließ die Überreichung der Medaillen dann aber dem Präsidenten des Weltreiterverbandes FEI, Ingmar de Vos, und dem deutschen Vorsitzenden der Springkommission, Stephan Ellenbruch.

Die deutschen Springreiter waren dem Gold so nahe, es wäre der erste Mannschaftstriumph seit Sydney 2000 gewesen, damals noch mit dem aktuellen Bundestrainer Otto Becker im Team. Bronze gab es zuletzt in Rio 2016. Die Pferde der Deutschen zeigten sich in Top-Form und zu Höchstleistungen bereit. Am Ende waren es kleine Versehen, die die Medaille kosteten. Zwar blieben alle drei im Zeitlimit, was in den Medaillenrängen keinem Team gelang, aber nur beim letzten Starter, Philipp Weishaupt auf Zineday, blieben auch alle Stangen oben. Da war es schon zu spät. Mit je einem Abwurf von Christian Kukuk auf Checker und Richard Vogel auf United Way war der Zug vor der letzten Runde schon abgefahren.

Das mit großen Hoffnungen gestartete deutsche Trio hatte Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. Eigentlich habe er ein super Gefühl gehabt, sagte Kukuk, dessen 14-jähriger Schimmel übrigens zu 50 Prozent Fußballer Thomas Müller gehört. „Checker war total fokussiert, und dann kam so ein blöder Flüchtigkeitsfehler am Ende um die Ecke am vorletzten Sprung“, sagte Kukuk. Leicht schleiften Checkers Hinterbeine über die oberste Stange, schon war’s passiert. Bereits vorher hatte Checker einmal nach hinten ausgekeilt, eine Angewohnheit, die für Sekundenbruchteile die Konzentration stören kann.

Auch Richard Vogel, mit 27 Jahren der Jüngste im Team von Otto Becker, versuchte nichts schönzureden und nahm den Fehler am Doppelsprung auf seine Kappe: „United Touch ist wieder fantastisch gesprungen. Vor der zweifachen Kombination habe ich ein wenig das Tempo herausgenommen, doch dann war der Motor fast ein bisschen aus. So kam es zum Abwurf. Es war die einzige Stange, die er berührt hat. Und die ist gleich gefallen. Ich hätte ihn am Ende einfach besser reiten müssen“, sagte Vogel.

Mit der Streichung des vierten Reiters kann jeder kleine Fehler das Blatt wenden

Auch der Bundestrainer musste um Worte ringen: „Im Moment überwiegt die Enttäuschung, weil wir uns gut vorbereitet haben. Wir haben sechs super Runden von unseren Reitern gesehen, aber leider zwei Fehler zu viel.“

Er mache seinen Leuten keinen Vorwurf. „Das waren zwei Flüchtigkeitsfehler, und das macht es so bitter.“ Mit der Streichung des vierten Reiters kann jeder kleine Fehler das Blatt wenden. Jetzt müssen die Deutschen auf eine neue Chance in der Einzelwertung hoffen. In der Form von Paris wäre es nicht vermessen, darauf zu bauen. Dafür müssen sie am Montag noch mal in einer Qualifikation starten, erst am Dienstag geht es im Einzel um die Medaillen. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass es ihnen gelänge, diese Scharte wieder auszuwetzen.

„Wir müssen das jetzt erst mal sacken lassen“, sagte Becker, „die Motivation bei unseren Reitern ist nach wie vor da, weil sie wissen, dass sie alle gut genug sind, und alle drei ihr Weltklasseniveau bestätigt haben. Aber heute waren die anderen technisch einfach besser, das war ein richtig schwerer Parcours.“ Becker gratulierte den Siegern. Die Hoffnung auf Wiedergutmachung hat er noch nicht aufgegeben: „Wir wissen, dass es einfach auch ein Quäntchen Glück braucht, um im Einzel noch mal eine Medaille gewinnen zu können.“