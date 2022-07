Sechs Jahre nach seinem Rücktritt aus der deutschen Springreiter-Equipe gibt der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) ein Comeback im Nationenpreis. Beerbaum gab Bundestrainer Otto Becker eine Zusage für den CSIO am Wochenende im englischen Hickstead.

"So kurz vor der WM gab es einen kleinen Engpass an Reitern für Hickstead", teilte Beerbaum auf seiner Homepage mit: "Ich stehe gerne zur Verfügung, das ist keine große Sache", es sei aber "kein Rücktritt vom Rücktritt". Er wird seine zehnjährige Stute Mila reiten. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und beim anschließenden Nationenpreis-Finale in Barcelona hatte der heute 58-Jährige letztmals den roten Rock der deutschen Equipe getragen.