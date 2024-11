Von Lilli Heim

Die Skateanlage im Park, an der sich Jugendliche mit Freunden treffen und Tricks ausprobieren. Bahnen im örtlichen Hallenbad ziehen, um einen stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Der Cooper-Test, der auf der Laufbahn neben der Schule absolviert wird. Oder das Quietschen der Schuhe in der Sporthalle beim wöchentlichen Volleyballtraining. So vielfältig das Sportangebot auch sein mag, eine Gemeinsamkeit gibt es: Es braucht den entsprechenden Raum. Und der lässt in Deutschland oft zu wünschen übrig.