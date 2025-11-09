Maximilian Dallinger ist bei den Weltmeisterschaften im Sportschießen eine Sensation geglückt. Der 29-Jährige aus Freising gewann in Kairo gegen den Schweden Victor Lindgren mit dem letzten Schuss den Titel mit dem Luftgewehr. „Es ist unglaublich! Ich habe für das Finale gearbeitet, und die Qualifikation dafür war der erste Sieg für mich, die Medaille und der WM-Titel sind unglaublich“, sagte Dallinger, der eine 10,2 geschossen hatte, Lindgren eine 9,9.