Im Sommer sah die Zukunft rosig aus für den bayerischen Sport. Wer kann in diesen Tagen schon von sich behaupten, mehr Geld zur Verfügung zu haben als früher? Beim Verbandstag des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) Ende Juni bekamen die Delegierten es zunächst von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) persönlich mitgeteilt, später wurde es auch noch an die Wand geworfen: Neben einer Erhöhung der Vereinspauschale stand da auch: "Aufstockung der Staatsmittel für die Sportfachverbände im regulären Staatsmittelhaushalt für Breiten- und Leistungssport in Höhe von jeweils EUR 5 Mio., in Summe also EUR 10 Mio." Es gab Applaus.