Der russische Turner Iwan Kuliak, 20, hat beim Weltcup in Doha für einen Skandal gesorgt und muss mit Konsequenzen rechnen. Bei der Siegerehrung nach dem Barren-Turnen trug er auf seinem Trikot ein "Z" als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine. Der Weltturnverband FIG hat wegen des "schockierenden Verhaltens" Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Der drittplatzierte Kuliak, der neben dem Sieger, dem Ukrainer Ilja Kowtun, auf dem Podest stand, hatte das Wappen auf seinem Trikot mit dem "Z" überklebt, das auf russischen Militärfahrzeugen in der Ukraine zu sehen ist. Am Freitag hatte die FIG wegen des Krieges die Sanktionen gegen Russland und Belarus verschärft. Von diesem Montag an dürfen Sportler aus beiden Ländern nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen.