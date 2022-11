Wladimir Lissin ist der reichste aller reichen Russen, Stahlmagnat - und Präsident des Welt-Schützenverbandes. Der Unmut über seinen Führungsstil ist immens. Bleibt er trotzdem an der Spitze? Einblicke in eine wenig beachtete Nische des organisierten Sports.

Von Johannes Knuth

Wenn die Delegierten des Welt-Schützenverbandes (ISSF) an diesem Mittwoch über der Zukunft ihres Sports brüten, werden sie das bestens erholt tun. Die ISSF hat die Abgesandten ihrer 163 Mitgliedsverbände in die ägyptische Urlaubsoase Scharm El-Scheich geladen, in den Albatros Palace, mit Sandstrand vor der Tür und 72 000 Quadratmetern, auf die sich fünf Pools, 36 Wasserrutschen, Diskothek, Juwelier, Friseur verteilen. Alles, was man für so einen Sportkongress halt so braucht.

Während die Welt gerade auf ein Fußballturnier schaut, mit dem sich ein Emirat auch seine außenpolitische Lebensversicherung erhält, wird im ägyptischen Baderessort eine spannende Episode aus der internationalen Sportpolitik verhandelt. Hier steht nicht nur Wladimir Lissin zur Wiederwahl, der angeblich reichste Mann Russlands, neben dem Box-Präsidenten Umar Kremljow zudem gerade der einzige aus dem Land, der einen olympischen Weltverband führt. Auf dem Wahlzettel steht, wenn man so will, auch der Umgang des organisierten Sports mit Russland, das sich eine erstaunliche Vitalität in der Sportpolitik bewahrt hat, trotz Staatsdopings und Angriffskrieges.

Lissins Stahl soll auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Einsatz kommen - der bestreitet das vehement

Lissin, angeblich knapp 19 Milliarden Euro schwer, machte sein Vermögen einst in den Wirren der Post-Sowjet-Zeit, als Stahlmagnat, zog nahe Moskau dann ein Schießsportzentrum mit Luxushotel und Hubschrauberlandeplatz hoch. Auch Putin soll dort mal Tontauben geschossen haben. Die Bande der beiden reichen noch tiefer, schilderte Oleg Wolkow, Chef des ukrainischen Schützenverbands, zuletzt in einem Brief an Thomas Bach, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Lissin sei einer der "wichtigsten Versorger" der Rüstungsbranche, vor allem von der Panzerschmiede in Uralwagonsawod. Lissins Stahl, so Wolkow, vernichte derzeit auch das Leben von Ukrainern. Berichte von Medien und Nichtregierungsorganisationen haben früher immer wieder ähnliche Verbindungen freigelegt, sogar zum nuklearen Sektor (Lissin bestreitet beides). Sanktioniert aber wurde der 66-Jährige zuletzt nur von Australien und der Ukraine, nicht in den USA und Europa, wo sein Unternehmen gut vernetzt ist; sein Stahl steckt auch in deutschen Tunnelröhren.

Der Italiener Luciano Rossi, der Lissin vor vier Jahren um vier Stimmen unterlag, hatte zuletzt jedenfalls wenig Mühe, sich als Gegenkandidat zu positionieren. Lissins angebliche Rüstungsexporte seien das eine. Seit dessen Amtsantritt sei die ISSF "autokratisch" regiert (was Lissin ebenfalls zurückweist). Eine "große Mehrheit", verkündete Rossi zuletzt offen, unterstützte sein Vorhaben, Lissin abzulösen. Nur: Zustimmung schlägt im Weltsport längst nicht immer verlässlich auf den Wahlzettel durch.

Lissin, ein Klassiker, protzte zuletzt offen mit einem "Entwicklungsfonds", den er persönlich befüllt habe: 93 Nationalverbände hätten davon profitiert, 42 allein aus Europa. Im Hintergrund schwingt in Scharm El-Scheich auch die Angst mit, dass der Amtsinhaber noch zu anderen Werkzeugen greifen könnte, um die Macht zu wahren. Man müsse, sagt ein Insider, "auf alles" gefasst sein.

Die jetzige Führung? "Die bestimmen irgendwas unterm Tisch, ohne dass das Prozedere eingehalten wird."

So richtig scheint Lissin, trotz aller Zuwendungen und Kongresse in Badeparadiesen, die Schützengemeinde zumindest nicht vereint zu haben. Ein Anruf beim Vilshofener Willi Grill, einer, der die in München beheimatete ISSF über sieben olympische Spiele hinweg begleitet hat, zuletzt als Sportdirektor des in München angesiedelten Weltverbands. Eine Administration wie jene von Lissin, sagt er, habe er noch nie erlebt. Die ISSF-Statuten gäben klar vor, welche Laufwege einzuhalten seien, wenn neue Formate beschlossen, Regeln überwacht und angepasst werden. Die jetzige Führung? "Die bestimmen irgendwas unterm Tisch, ohne dass das Prozedere eingehalten wird." Man sehe das an neuen, undurchschaubaren Finalformaten; oft griffen ISSF-Würdenträger sogar in den Wettkampf ein, in Entscheidungen der Jury. Wem das nicht passe, diese Stimmung sei ihm oft entgegengeschlagen, der könne ja gehen.

Fakt ist: Auch Hans-Heinrich von Schönfels, der Präsident des Deutschen Schützenbundes, zog sich zuletzt aus dem Verwaltungsrat der ISSF zurück. Der Grund, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte: Eine Replik des Weltverbandes auf einen fachlichen Protest, das laut dem Funktionär "vor Dreistigkeit und fachlicher Unkenntnis strotzte", "ungehörig war in Ton, Takt und Stil". Auch Willi Grill will nur in der ISSF weitermachen, sollte Lisin abgewählt werden. Der Kandidat Rossi, das sagt Grill offen, hat ihm den Posten des Generalsekretärs versprochen.

Letztlich, betont Grill, gehe es nicht um ihn, sondern um eine frappante Episode von Machtmissbrauch. Der ISSF-interne "Krieg", wie Grill ihn nennt, werde im IOC registriert, man setze da auch die olympische Existenz aufs Spiel. Und das ISSF hänge, neben Lissins Geldbörse, massiv von den Tantiemen aus dem IOC ab.

Eine Nachfrage bei der ISSF provoziert eine, nun ja, interessante Replik. Die Entscheidungswege seien klar in der ISSF-Konstitution ausgeflaggt, schon deshalb könne man gar keine Autokratie errichten - als könne man auch keine Steuern hinterziehen, weil das Gesetz das ja verbietet. Man befolge jedenfalls alle Regeln, greife nirgends unlauter ein. Alexander Ratner, der Generalsekretär der ISSF, hatte dies zuletzt in einem Brief an die Nationalverbände noch mal dick unterstrichen. Die neuen Formate hätten den Sport in besseres Licht gerückt, der Präsident sei für jede Debatte zu haben, mit dem IOC arbeite man "vertrauensvoll" zusammen. Und Rossi? Der instrumentalisiere einen Krieg, um Lissin in den Schmutz zu ziehen. Lissin produziere nur Stahl für den zivilen Sektor, habe zum Frieden aufgerufen, allein eine Million Euro an Ukraines "Schießsportfamilie" weitergeleitet.

Das IOC kennt offenbar Vorgänge im Verband, die weit über Einmischungen bei der Jury hinausgehen

Das ist durchaus interessant. Tatsächlich sprach Lissin im April in der Zeitung Kommersant von einer "humanitären Katastrophe" in der Ukraine, zeigte Verständnis für westliche Sanktionen gegen Russland. Auch interessant: dass Ratner, der ISSF-Generalsekretär, sein Plädoyer für Lissin auf ISSF-Briefpapier verschickte; es steht sogar auf der Homepage des Verbandes. In vielen Weltverbänden wäre derartige Parteinahme aus dem Hauptamt - mittlerweile - verboten. Die ISSF? Hat nicht einmal ein Dokument, das regelt, wie Kandidaten und Verbandspersonal sich rund um Wahlen zu verhalten haben. Das räumt sie auf Anfrage auch ein: "Wir glauben", findet sie bloß, "dass der ISSF-Generalsekretär seine Meinung sagen darf, wenn Vorwürfe gegen die ISSF und die gewählte Führung aufkommen."

Und das IOC? Das bleibt auf Anfrage vage, zum Brief des ukrainischen Verbandspräsidenten und überhaupt. Dass das IOC nach SZ-Informationen Kenntnis über Vorgänge innerhalb der ISSF hat, die weit über angebliche Einmischungen bei der Jury hinausgehen - wird auch nicht dementiert. Die Weltverbände, so antwortet das IOC grob gesagt, genießen nun mal Autonomie, bei Bedarf könne man den Sportgerichtshof Cas anrufen.

So ist diese Episode auch wieder ein Lehrstück über olympischen Opportunismus. Das IOC hatte ja jahrelang kein Problem damit, wie Russland den Weltsport fütterte, als Ausrichter, mit Sponsoren, Personal. Lissin sitzt bis heute in der wichtigen Marketingkommission des IOC, er rückte in diesem Jahr auch in das Gremium, das sich um kommerzielle Partnerschaften und Einnahmequellen kümmert. Das Exekutivboard des IOC hatte im Februar zwar salbungsvoll seinen Weltverbänden empfohlen, Athleten und Funktionäre aus Russland für "internationale Wettkämpfe" zu sperren - von IOC-Mitgliedern oder -Kommissionen war nirgends die Rede. Bach planierte zuletzt auch schon wieder den Boden, auf dem Russlands Athleten und Funktionäre in den Weltsport zurückkehren könnten: mit dem Mantra, diese seien für den Krieg ja nicht verantwortlich.

Das ist beim Noch-Präsidenten des Welt-Schützenverbandes und reichsten aller Russen nur eben gar nicht so einfach festzustellen.