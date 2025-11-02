Die Ruderin Pia Greiten ist neue Präsidentin von Athleten Deutschland. Die Olympia-Dritte von Paris im Doppel-Vierer wurde auf der Mitgliederversammlung der unabhängigen Athletenvertretung in Frankfurt zur Nachfolgerin von Karla Borger gewählt. Nach vier Jahren an der Spitze hatte die frühere Beachvolleyballerin nicht für eine Wiederwahl kandidiert. Nach der Gründung des Vereins hatte zunächst der frühere Fechter Max Hartung als Präsident fungiert. „Die Herausforderungen für Athletinnen und Athleten in Deutschland sind vielfältig – von angemessener Absicherung über Schutz vor Machtmissbrauch bis hin zu einer fairen Mitbestimmung“, sagte die 28-jährige Greiten. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, diese Themen konsequent anzugehen und den Sport im Sinne der Athletinnen und Athleten, zu gestalten.“

Neue Vizepräsidentin ist die ehemalige Fechterin Léa Krüger. Zum neuen Präsidium zählen Eisschnellläufer Hendrik Dombek, Para-Schwimmerin Elena Semechin und Geher Leo Köpp. Da außer Borger auch der ehemalige Wasserballer Tobias Preuß, Langstreckenläuferin Fabienne Königstein, Rennrodlerin Dajana Eitberger und Kickboxerin Yero Ndiaye nicht erneut kandidierten, gibt es nun neue Gesichter an der Spitze der Vereinigung. Das neugewählte Präsidium kann zwei weitere Mitglieder kooptieren „Das neue Präsidium übernimmt in sportpolitisch turbulenten Zeiten“, sagte Geschäftsführer Johannes Herber. „Das Sportfördergesetz wird kontrovers diskutiert und das Zentrum für Safe Sport soll im Frühjahr endlich aufgebaut werden.“

Der Verein Athleten Deutschland vertritt die Interessen der Sportlerinnen und Sportler in den verschiedenen Kadern seit 2017. Gefördert wird er auch aus Bundesmitteln. Unter Borger hat der Verein sich für die Gründung des Zentrums Safe Sport eingesetzt. Auf der Agenda stehen darüber hinaus Pläne zur Verbesserung der sozialen Absicherung der Athletinnen oder Athleten oder Gleichstellungs- und Mutterschutzregelungen.