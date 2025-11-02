Die Ruderin Pia Greiten ist neue Präsidentin von Athleten Deutschland. Die Olympia-Dritte von Paris im Doppel-Vierer wurde auf der Mitgliederversammlung der unabhängigen Athletenvertretung in Frankfurt zur Nachfolgerin von Karla Borger gewählt. Nach vier Jahren an der Spitze hatte die frühere Beach-Volleyballerin nicht für eine Wiederwahl kandidiert. Nach der Gründung des Vereins hatte zunächst der frühere Fechter Max Hartung als Präsident fungiert. „Die Herausforderungen für Athletinnen und Athleten in Deutschland sind vielfältig – von angemessener Absicherung über Schutz vor Machtmissbrauch bis hin zu einer fairen Mitbestimmung“, sagte die 28-jährige Greiten.