Von Johannes Aumüller, Frankfurt

Die Verantwortlichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sind richtig angetan von dem Tablet-Gerät auf einem ihrer Tische. "Da meldet sich unser Chat zu Wort", heißt es zwischendurch, oder "der Chat brummt", und einmal lautet das Fazit, dass der Chat "fast explodiert". Rege Wortmeldungen aus dem Auditorium gehören nicht zum Standard einer DOSB-Mitgliederversammlung. Aber diesmal läuft die Veranstaltung corona-bedingt ja ein wenig anders. Nur der harte Kern der DOSB-Spitze ist in Frankfurt, das Gros der 509 Delegierten per Video und Chat-Funktion zugeschaltet.

Das wirkt zwar ein bisschen lebendiger, ändert aber letztlich nicht viel am Charakter der Veranstaltung. Denn aus dem brummenden Chat werden vor allem ein paar Nachfragen und Danksagungen vorgelesen - aber keinerlei grundsätzliche Kritik an der Spitze des DOSB um Präsident Alfons Hörmann oder grundsätzliche Fragen zur finanziellen Situation des DOSB.

Es ist eine Mitgliederversammlung, die selbstverständlich ganz im Zeichen der Corona-Lage steht. Hörmann warnt schon seit Monaten in teils recht düsteren Worten vor den Folgen für den Sport in Deutschland - und das setzt er nun fort. "Es besteht die reale Gefahr, dass wir Sportdeutschland in seiner Struktur nach der Krise deutlich geschwächt vorfinden", sagt er. Das Jahr 2021 werde noch einmal schwieriger als das Jahr 2020, die "wirtschaftliche und emotionale Kraft" ginge nun verloren. Acht bis zehn Prozent Mitgliederschwund lautet seine Prognose, aktuell gibt es unter dem Dach des DOSB zirka 27 Millionen Mitgliedschaften.

Die Corona-Schwierigkeiten treffen alle Verbände und Vereine, aber insbesondere auch den DOSB. Der Finanzvorstand Thomas Arnold trägt den Delegierten vor, dass man den "Gürtel enger schnallen" müsse. Einsparungen im Personal- und im Sachkostenbereich stehen demnach bevor, und erstmals seit 2013 muss der DOSB im kommenden Jahr Mittel aus der Rücklage nehmen. Wie tief die Einschnitte werden, ist auch von der Austragung der Olympischen Spiele abhängig. Ob und wie die Spiele stattfinden, sei für die DOSB-Finanzierung "existenziell", sagte die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker auf der Pressekonferenz nach der Versammlung.

Das Innenministerium verspricht einen Rekord-Sporthaushalt: Reicht nicht, sagt der DOSB

Aber das Thema Geld spielt bei dem digitalen Konvent auch noch aus einem anderen Grund eine Rolle. Denn der Sport wird künftig vom Bundesinnenministerium (BMI), seinem wichtigsten Geldgeber, erheblich mehr Mittel bekommen. Das Budget für den Leistungssport soll auf 291 Millionen Euro steigen und damit fast doppelt so groß sein wie vor Beginn der sogenannten Leistungssportreform 2015. Für die Profiklubs stehen in einem speziellen Corona-Hilfstopf noch einmal 200 Millionen Euro parat; und für den im Vorjahr angekündigten "Goldenen Plan" zur umfangreichen Sanierung von Sportstätten sind als erste Charge 150 Millionen Euro vorgesehen und sollen bis 2024 noch weitere 490 Millionen Euro fließen.

Es gibt also einen Rekord-Sporthaushalt, rechnet der BMI-Staatssekretär Stephan Mayer vor. Aber das reicht DOSB-Präsident Hörmann nicht, wie er ob der Mittelplanung beim Goldenen Plan zu verstehen gibt. "In Anbetracht der vielschichtigen Problemstellungen in Milliarden-Größenordnungen quer durch Deutschland" sei die große Hoffnung, "dass die Mittel noch zusätzlich erhöht werden". Mayer wiederum lässt keinen Zweifel daran, dass die Corona-Hilfe für den Sport endlich ist. Es sei weder haushälterisch möglich noch die Aufgabe des Bundes, alle finanziellen Folgen abzufangen.

Auch an einer anderen Stelle wird ein Dissens zwischen DOSB und seinem Geldgeber BMI deutlich. Denn zu den laufenden Projekten zählt es, eine nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen zu entwickeln. Im ersten Quartal 2021 soll das fertiggestellt sein. Doch bei der Erarbeitung kam es zuletzt zu kontroversen Debatten. Bei einem Termin zwischen den beteiligten Parteien ging das nach SZ-Informationen sogar so weit, dass der DOSB die Zusammenkunft abbrach. Hörmann bestätigt das am Samstag auf Nachfrage: Es gebe auch mal Besprechungen, bei denen man gemeinsam zum Fazit komme, sich eine "Denk- oder Diskussionspause" zu geben. "Genau den Fall hatten wir vor wenigen Wochen. Da ist aber nicht Hörmann raus, sondern wir haben die Besprechung aus Sicht des Sports insgesamt beendet."

Im Kontext der Sportgroßveranstaltungen verblüffte BMI-Staatssekretär Mayer auch mit einer Bemerkung zu einer möglichen neuen Olympia-Bewerbung. Eigentlich gilt seit dem Vorjahr eine Privatinitiative an Rhein-Ruhr als einziger denkbarer Kandidat für die nächste Zeit. Doch nun sagte Mayer, dass auch Berlin anerkennenswerte Überlegungen zeige. Hörmann wiederum wies später darauf hin, dass sich aus DOSB-Sicht keine neue Situation ergeben habe. Wenn man über 2032 nachdenkt, ginge es nur um Rhein-Ruhr, "alles andere ist deutschlandweit für den Zeitraum nicht denkbar".

Ob eine Bewerbung Sinn ergebe, werde man im kommenden Jahr besprechen. Bei der Privatinitiative seien noch "entscheidende konzeptionelle Fragestellungen offen".