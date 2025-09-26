Im bisher letzten Länderspiel hat Israels Fußball-Nationalmannschaft einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Anfang September war das, im Rahmen der Qualifikation für die WM 2026 gegen Italien: Erst ging der Außenseiter zweimal in Führung, dann glich er dank eines Doppelschlages in der 87. und 89. Minute einen 2:4-Rückstand aus. Als schon alles nach einem unerwarteten Remis aussah, markierte in der Nachspielzeit Sandro Tonali doch noch das 5:4-Siegtor für Italien.
Debatte um WM-AusschlussIsrael ausschließen? Die Entscheidung liegt bei Infantino
Lesezeit: 6 Min.
Wird Israel von der Qualifikation für die Fußball-WM 2026 ausgeschlossen? Die Debatte in Europa darüber wird immer lauter – der entscheidende Akteur sind die Fifa und ihr Präsident. Und die orientieren sich gerade stark an den USA.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
