Vielleicht taucht in den kommenden Tagen in den einschlägigen Job-Portalen ein interessantes Stellengesuch auf. Verfasst von einem schwedisch-britischen Geschäftsmann und Sportfunktionär, 64 Jahre alt, äußerst solvent, seit fünf Jahren an der Spitze eines der wichtigsten Weltverbände im olympischen Biotop. Um dieses Amt zu behalten, braucht es jedoch einen Nationalverband, der den besagten Funktionär für die nahende Wiederwahl nominiert. Und da der bisherige Landesverband des Vertrauens dies nicht mehr leisten mag, so könnte der Funktionär freundlich bitten, könnte vielleicht ein anderer einspringen? Wenn die dortigen Verantwortungsträger ein direkter, von manchen als ruppig empfundener Umgangston und ein paar Debatten im Hintergrund nicht zu arg stören …