Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat eine umfassende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in den eigenen Reihen angekündigt. Am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau erklärte der deutsche Sportdachverband, er wolle über Persönlichkeiten aufklären, die von 1945 an leitende Positionen im DOSB-Vorgängerbund, dem Deutschen Sportbund (DSB), sowie den Nationalen Olympischen Komitees (NOK) der Bundesrepublik und der DDR (ab 1951) bekleideten.