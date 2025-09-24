Im Vorjahr hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen neuen Rekord aufgestellt. Mehr als zwei Millionen Euro kassierte das 15-köpfige Gremium in Summe. Zwar benötigt diese Zahl die Fußnote, dass darunter auch zwei hauptamtliche Präsidiumsmitglieder (Generalsekretärin, Schatzmeister) fallen. Aber als Tendenz bleibt: So gut entlohnt worden sind die Präsidialen für ihre offiziell ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit noch nie.
MeinungDFB-Funktionäre:Und am Ende entscheiden sie einfach selbst, wie viel Geld sie erhalten?
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 2 Min.
Es ist irritierend, wie die DFB-Spitze an den Vergütungsregeln herumdoktern will.
