Es ist irritierend, wie die DFB-Spitze an den Vergütungsregeln herumdoktern will.

Im Vorjahr hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen neuen Rekord aufgestellt. Mehr als zwei Millionen Euro kassierte das 15-köpfige Gremium in Summe. Zwar benötigt diese Zahl die Fußnote, dass darunter auch zwei hauptamtliche Präsidiumsmitglieder (Generalsekretärin, Schatzmeister) fallen. Aber als Tendenz bleibt: So gut entlohnt worden sind die Präsidialen für ihre offiziell ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit noch nie.