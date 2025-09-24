Zum Hauptinhalt springen

MeinungDFB-Funktionäre:Und am Ende entscheiden sie einfach selbst, wie viel Geld sie erhalten?

Kommentar von Johannes Aumüller

Bernd Neuendorf ist seit Frühjahr 2022 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.
Bernd Neuendorf ist seit Frühjahr 2022 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. (Foto: Ardavan Safari/dpa)

Es ist irritierend, wie die DFB-Spitze an den Vergütungsregeln herumdoktern will.

Im Vorjahr hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen neuen Rekord aufgestellt. Mehr als zwei Millionen Euro kassierte das 15-köpfige Gremium in Summe. Zwar benötigt diese Zahl die Fußnote, dass darunter auch zwei hauptamtliche Präsidiumsmitglieder (Generalsekretärin, Schatzmeister) fallen. Aber als Tendenz bleibt: So gut entlohnt worden sind die Präsidialen für ihre offiziell ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit noch nie.

ExklusivDFB
:Die Flüge des Herrn Neuendorf

Demütig, bodenständig, sparsam: So verkauft sich der DFB unter der Führung von Bernd Neuendorf gerne. Nun stellt sich heraus, dass der Verbandspräsident wiederholt Privatjets genutzt hat. Der Verband schweigt zu zentralen Fragen.

SZ PlusVon Johannes Aumüller, Thomas Kistner

