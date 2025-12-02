Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat den Weg für russische und belarussische Ski- und Snowboard-Athleten freigemacht, unter neutralem Status an Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina teilnehmen zu können. Die Cas-Gremien kippten eine Entscheidung des Internationalen Ski- und Snowboardverbands Fis, der beschlossen hatte, keine russischen und belarussischen Athleten als neutrale Einzelathleten („Individual Neutral Athletes“/AIN) zu Qualifikationswettbewerben der Fis zuzulassen. Der russische Ski-Verband und der belarussische Ski-Verband hatten unter anderem mit Athleten und Para-Athleten Klagen gegen diese Entscheidung vom Oktober 2025 eingelegt. Der Cas teilte nun mit, zwei Beschwerden stattgegeben zu haben.

Die Cas-Panels entschieden, dass die Fis-Satzung politischen Neutralitäts- und Anti-Diskriminierungsgrundsätzen verpflichtet sei. Das Verbot stelle eine unzulässige pauschale Ausschlussregelung nach Nationalität dar – ungeachtet der Frage, ob die betroffenen Athleten die AIN-Teilnahmekriterien erfüllen. Dem Urteil zufolge sollen russische und belarussische Athleten, die diese Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erfüllen, an Fis-Qualifikationswettkämpfen teilnehmen dürfen. Moskaus Sportminister Michail Degtjarjow, der auch Präsident des Olympischen Komitees Russlands ist, begrüßte das Urteil und sprach von einem Erfolg. Von der Fis gab es zunächst keine Stellungnahme.

An dem Einspruch waren dem Cas zufolge zwölf russische Athleten und Para-Athleten sowie fünf belarussische Athleten beteiligt. Weitere Anträge, etwa die Zulassung russischer Betreuer und Funktionäre, wurden abgelehnt. Der Fis bleibt wenig Zeit, um die Anträge auf Genehmigung des neutralen Status zu bearbeiten. Der neutrale Status kann für Athleten genehmigt werden, die die militärische Invasion der Ukraine nicht öffentlich unterstützt und keine Verbindungen zum Militär oder zu staatlichen Sicherheitsbehörden haben.