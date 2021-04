Über die Stimmung, Probleme und Konflikte beim FC Bayern und Borussia Dortmund vor den schwierigen Rückspielen in der Königsklasse gegen Paris und Manchester City.

Von Anna Dreher, Christof Kneer und Martin Schneider

Ein Weiterkommen wäre "enorm wichtig", sagte Thomas Müller vor dem Abflug nach Paris am Montag. "Wir arbeiten auf das Ziel der Titelverteidigung seit September hin." Und nun ist die Frage, ob der FC Bayern nach dem 2:3 vor einer Woche im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League das noch erreichen kann. Die Münchner plagen Personalsorgen - vor allem aber beschäftigt sie der Konflikt zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Wie sehr wirkt sich der Zwist auf die sportliche Leistung am Dienstagabend, aber auch die verbleibende Saison aus? Und wie wird sich Borussia Dortmund gegen Manchester City am Mittwoch schlagen?

Über die Stimmung und die Ausgangslage der deutschen Klubs in der Königsklasse spricht Anna Dreher mit Christof Kneer und Martin Schneider in der neuen Folge von "Und nun zum Sport". Sie finden den Sport-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps.

Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.