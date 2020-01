Dresden (dpa) - Über 1000 geladene Gäste feierten am Elbufer bis spät in die Nacht, die Sieger grüßten allerdings nur aus der Ferne von den Weltcup-Strecken Europas: Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann, Kombinierer Eric Frenzel und das Bobteam Francesco Friedrich sind Sachsens Sportler des Jahres 2019. Die Preisträger wurden am Samstagabend auf der Sächsischen Sportgala im Internationalen Congress Centrum in Dresden geehrt. Rund 6500 Sportfans hatten sich an der landesweiten Umfrage beteiligt.

"Für mich ist es immer wieder eine große Ehre. Es ist schade, dass ich nicht vor Ort sein kann, ich freue mich aber über die große Unterstützung", sagte Frenzel in einer Videobotschaft. Der Kombinierer weilte zum Weltcup in Val die Fiemme, schickte aber Ehefrau Laura zum Empfang der Auszeichnung. Für Frenzel, der 33,8 Prozent der Stimmen erhielt, war es bereits die sechste Sportlerkrone in Folge. Zudem wurde Frenzels Heimtrainer Frank Erlbeck als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Eine Premiere war es dagegen für Denise Herrmann - und zwar in doppelter Hinsicht. Die Verfolgungsweltmeisterin gewann die Wahl nicht nur zum ersten Mal, sondern ist auch die erste Biathletin, die sich Sachsens Sportlerin des Jahres nennen darf. "Ich freue mich, dass ich mit meinen Leistungen so viele begeistern konnte und versuche, noch für viele spannende Momente zu sorgen", sagte Herrmann. Die Skijägerin grüßte die Gala-Gäste von der Weltcup-Strecke in Oberhof. Herrmann erhielt 30,11 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr als die zweitplatzierte Kugelstoßerin Christina Schwanitz (17,31 Prozent), die bei der WM in Doha Bronze gewonnen hatte.

Mächtig gute Laune war beim Bobteam von Francesco Friedrich im Spiel. Die starken Männer waren vom Weltcup in La Plagne zugeschaltet und zündeten nach der Ehrung aus der Ferne spontan ein Feuerwerk auf dem Balkon ihres Hotels. Das Team Friedrich siegte zum zweiten Mal in Folge und erhielt 27,44 Prozent der Stimmen. Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig musste sich mit 16,97 Prozent mit Platz zwei begnügen.

Für sein Lebenswerk wurde der 82 Jahre alte Leichtathletik-Trainer Rolf Kohlmann ausgezeichnet. "Es geht nicht nur um die sportliche Leistung, sondern auch um die Entwicklung der Persönlichkeit. Und dafür haben wir gern unsere Zeit geopfert" sagte Kohlmann.

"Die Sportler des Jahres 2019 haben das Publikum und die Sportjournalisten bei unserer Umfrage mit herausragenden Leistungen überzeugt und das Sportland Sachsen über die Grenzen des Freistaats hinaus sehr erfolgreich in ihren Disziplinen vertreten", sagte Ulrich Franzen, Präsident des Landessportbundes. Insgesamt gewannen die Aktiven aus dem Freistaat im vergangenen Jahr 60 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften.