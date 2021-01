Von Lukas Brems

Ihren wichtigsten Sieg feierten die Basketballerinnen von Atlanta Dream erst, als die Saison schon lange vorbei war. Vergangene Woche wurde Raphael Warnock zum ersten schwarzen Senator des US-Bundesstaats Georgia gewählt. Ein historisches wie richtungsweisendes Ereignis, denn weil sich mit Warnock und Jon Ossoff zwei Politiker der Demokraten bei der Stichwahl durchsetzten, können Gesetze fortan nicht mehr von einer republikanischen Mehrheit im Senat geblockt werden. Aber was hat ein Basketball-Team aus der Frauen-Profiliga WNBA damit zu tun?

Wenn es nach Kelly Loeffler ginge, dann überhaupt gar nichts. Die Republikanerin und treue Anhängerin von Noch-Präsident Trump vertrat Georgia ein Jahr lang im Senat. Nun unterlag sie dem Demokraten Warnock in einer Stichwahl. Wie sie zu politisch aktiven Sportlerinnen steht, das machte sie im Juli klar, als die Black-Lives-Matter-Proteste im US-Sport immer prominenter wurden: "Wir müssen uns jetzt mehr denn je in dem Ziel einig sein, die Politik aus dem Sport zu entfernen", sagte sie. Ein halbes Jahr später wurde bei der Senatswahl nicht die Politik aus dem Sport, sondern Loeffler aus der Politik vertrieben. Und das mit kräftiger Unterstützung ihres eigenen Teams, Atlanta Dream, bei dem sie seit 2011 Miteigentümerin ist.

Loeffler bezeichnete Black-Lives-Matter als "spalterisch" - inakzeptabel für ihr Team

Auslöser für die Kampagne der Basketballerinnen gegen Loeffler war sie selbst. Die Black-Lives-Matter-Bewegung bezeichnete sie als eine "sehr spalterische Organisation", die "Gewalt und Zerstörung im ganzen Land" vorantreibe. In einem Brief an WNBA-Chefin Cathy Engelbert schlug sie vor, die Black-Lives-Matter-Schriftzüge auf den Aufwärmtrikots durch US-Flaggen zu ersetzen. Die Spielerinnengewerkschaft forderte anschließend Loefflers Rauswurf.

In den Wochen danach änderte sich jedoch die Herangehensweise der Athletinnen, der Name "Loeffler" wurde zum Tabu-Wort. So sollte verhindert werden, der Senatorin eine nationale Plattform zu geben. Eine kluge Entscheidung, wie Angele Delevoye vom Institut für Politikwissenschaft der Yale University am Telefon erklärt: "Als die WNBA-Spielerinnen Loeffler kritisierten, machten sie das Senatsrennen landesweit bekannt. Also hat jeder in dem Rennen davon profitiert, weil auf einmal Großspender aufmerksam wurden."

Die Spielerinnen begaben sich daraufhin auf die Suche nach einem passenden demokratischen Gegenkandidaten, um diesen zu unterstützen. Die Wahl fiel schließlich auf Warnock, einen Pastor an der Ebenezer Baptist Church, wo einst Martin Luther King predigte. Laut ESPN befragten die Basketballerinnen Warnock in einem Zoom-Meeting zu Themen, die ihnen am Herzen lagen: soziale Gerechtigkeit, eine Reform des Strafjustizsystems sowie LGBTQ- und Abtreibungsrechte.

Als die Spielerinnen von Atlanta Dream dann am 4. August aus dem Bus stiegen, um zur Arena zu laufen, trugen sie T-Shirts mit der Aufschrift "Vote Warnock". Andere Teams taten es ihnen gleich. Die WNBA-Klubs protestierten nicht mehr nur - sie beteiligten sich aktiv am Wahlkampf. Für Warnocks Kampagne war die Aktion nach eigenen Aussagen ein "Wendepunkt". Für Loeffler ein weiterer Auswuchs der "cancel culture".

Dass ein Team offen Wahlkampf gegen seine Eigentümerin führt, ist laut der New York Times im Profisport "praktisch beispiellos". Doch wer die WNBA verfolgt, den überrascht das Verhalten der Spielerinnen nicht wirklich. Die Liga gilt seit Jahren als die progressivste der Welt und hat großen Anteil daran, dass Proteste von US-Sportlerinnen und Sportlern inzwischen selbstverständlich sind.

2020 erhielten die Männerteams der NBA viel Aufmerksamkeit für ihren Aktivismus, der nun, aufgrund der Ausschreitungen rund um das Kapitol in dieser Woche, fließend in das neue Jahr übergegangen ist. "Wir leben in zwei Amerikas, und gestern war ein Paradebeispiel dafür", sagte der Ausnahmekönner und Wortführer LeBron James am Tag danach. Er spielte darauf an, wie ungleich Black-Lives-Matter-Demonstranten und Trump-Anhänger von den Sicherheitskräften behandelt wurden. Andere Spieler und Trainer äußerten sich ähnlich. Der US-Sport, vor allem die NBA, ist politisch wie nie. Vorreiter waren aber die Spielerinnen aus der WNBA.

Bereits 2016, Wochen vor dem ersten Kniefall des Footballers Colin Kaepernicks bei der US-Hymne, trugen Spielerinnen der Minnesota Lynx schwarze T-Shirts, um an die Opfer von Polizeigewalt zu erinnern. Seit dieser Saison hat die WNBA sogar einen eigenen "Social Justice Council", dem auch die Deutsche Satou Sabally angehört. Immer wieder finden die WNBA-Spielerinnen neue, oft drastische Mittel, um sich zu engagieren. Natasha Cloud von den Washington Mystics verzichtet auf den Versuch, ihren Meistertitel zu verteidigen, um sich Projekten für soziale Gerechtigkeit anzuschließen. "Ich habe eine Verantwortung mir selbst, meiner Gemeinschaft und meinen zukünftigen Kindern gegenüber, für etwas zu kämpfen, das viel größer ist als ich und das Basketballspiel", hieß es in einem Statement von ihr. Sie ist nicht die einzige Spielerin, die ihre Karriere aus diesen Gründen pausierte.

Die wichtige Rolle schwarzer Athletinnen in der Protestbewegungen fand lange wenig Beachtung

Die WNBA-Teams machen vor, wie organisierter Protest von Sportlerinnen aussehen kann und beeindrucken mit einer Geschlossenheit, die vor 2020 im professionellen Sport sonst kaum zu beobachten war. "Das war wirklich die Blaupause für einige der gemeinsamen Aktionen, die wir jetzt sehen. Ich denke, es ist wichtig, das in der Diskussion nicht untergehen zu lassen", sagte Amira Davis, Professorin für Afroamerikanische Geschichte, dem National Public Radio. Die Rolle schwarzer Athletinnen finde zu wenig Beachtung, obwohl es eine lange Tradition politisch engagierter schwarzer Sportlerinnen gäbe, so Davis.

Denn die Hochspringerin Rose Robinson weigerte sich schon 1959 bei den Panamerikanischen Spielen, bei der US-Hymne aufzustehen, sie gilt damit als eine der ersten, die diese Form des Protests im Sport wählten. "Es gab zu viele Fälle, in denen schwarze Frauen als Führungspersönlichkeiten übersehen wurden, als politische Anführerinnen, als Aktivistinnen, als Organisatorinnen, als Sportlerinnen", sagte Davis.

Auch wenn oft nicht ausreichend darüber gesprochen wird: Den politischen Einfluss der WNBA-Spielerinnen, von denen sich rund 70 Prozent als schwarz identifizieren, kann man nicht leugnen. "Der Strategiewechsel ging ganz klar auf", sagt Politikwissenschaftlerin Delevoye über die T-Shirt-Aktion der Basketballerinnen im August. "Sie hat das Momentum des Rennens eindeutig verändert, und das genau im richtigen Moment." Warnocks Kampagne profitierte in den Tagen danach von mehr Spenden und Aufmerksamkeit, eine wichtige Initialzündung für den weiteren Verlauf des Senatsrennens. Vor der Unterstützung durch die Basketballerinnen lag Warnock in den Umfragen noch klar hinter Loeffler und war nicht einmal der aussichtsreichste Kandidat der Demokraten. Erst im August stiegen seine Umfragewerte dann deutlich an. "Es ist nicht alles auf die WNBA zurückzuführen, aber es gibt Belege dafür, dass die WNBA dabei geholfen hat", erklärt Delevoye.

Loeffler muss sich jetzt fragen, ob sie weiterhin einen Klub besitzen möchte, der für ihre Wahlniederlage mitverantwortlich war. Geäußert hat sie sich dazu noch nicht. Einen neuen Miteigentümer zu finden, wäre wohl kein Problem. LeBron James twitterte bereits, dass er einen Kauf in Erwägung ziehe.