Malaika Mihambo kam in einer goldbestickten Robe, Zehnkampfkönig Niklas Kaul im eleganten schwarzen Smoking, und die Skispringer schwebten stilecht von oben ein: Die überragende Weitspringerin, der bei der WM in Katar ebenfalls mit Gold dekorierte Zehnkämpfer und die DSV-Springer sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019. Die Preisträger der 73. Wahl wurden am Sonntag im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus von Baden-Baden ausgezeichnet. Erstmals seit 2013 glückte den Leichtathleten wieder ein Doppelerfolg in den Einzelkategorien. Mihambo setzte sich bei der Abstimmung vor Triathletin Anne Haug und Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause durch. Kaul ließ Ironman-Weltmeister Jan Frodeno und Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hinter sich. Das Skisprung-Team, das nachmittags in Klingenthal im Einsatz war, wurde erst kurz vor der Preisverleihung nach Baden-Baden geflogen.