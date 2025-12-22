Es klang spektakulär, was die deutschen Basketballer alles auf sich genommen hatten, um doch noch rechtzeitig bei der Sportler-des-Jahres-Wahl in Baden-Baden zu erscheinen. Beziehungsweise was die Veranstalter in die Wege geleitet hatten. Der FC Bayern München, in dessen Dienst auch die Europameister Andreas Obst, Oscar da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Niels Giffey und Johannes Voigtmann stehen, hatte am Sonntagabend um 18 Uhr ein Auswärtsspiel vor 18 000 Zuschauern in Köln. Dorthin waren die Baskets aus Bonn extra für dieses Spiel umgezogen. Um 20 Uhr begann allerdings die Liveübertragung der Sportlerwahl im ZDF, quasi pünktlich zur Schlusssirene in Köln.
Sportler-des-Jahres-WahlEs menschelt sehr im Saal
In schickem Rahmen kürt der deutsche Sport bei einer Gala seine Jahresbesten und es wird deutlich, was Athletinnen und Athleten alles für ihre Erfolge auf sich nehmen – aber auch, wo sie längst an Grenzen stoßen.
Von Sebastian Winter, Baden-Baden
