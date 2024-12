Mit ihrem Coup im 3x3- Basketball bei den Olympischen Spielen in Paris sorgte die DBB-Auswahl für eine große Überraschung, die nun ein hocherfreuliches Nachspiel hat: Auch den Titel der Mannschaft des Jahres räumten die Korbjägerinnen ab und wurden am Sonntag im Rahmen der Gala von Baden-Baden ausgezeichnet.

Sie ließen mit 2872 Stimmen bei der Journalistenwahl die Fußball-Doublesieger von Bayer Leverkusen (1712) und die deutschen Handballer (1196) deutlich hinter sich und hielten den Preis damit in der Basketball-Familie. Im Vorjahr hatten die Weltmeister um Dennis Schröder triumphiert.

Sportler des Jahres: Oliver Zeidler (Rudern)

Einer-Ruderer Oliver Zeidler ist Deutschlands Sportler des Jahres. Der Olympiasieger von Paris setzte sich knapp vor Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens durch. Triathlet und Ironman-Champion Patrick Lange landete auf Platz drei. Zeidler, der auf 1694 Punkte kam, und Märtens (1647) trennten lediglich 47 Zähler. Der dreimalige Hawaii-Sieger Lange erhielt 1439 Punkte. Ein vierstelliges Ergebnis erreichte auch noch Zehnkämpfer und Paris-Silbermedaillengewinner Leo Neugebauer (1043) als Vierter.

Sportlerin des Jahres: Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik)

Bei den Frauen wurde die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev (1888 Punkte) ausgezeichnet. Sie setzte sich knapp gegen Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (1809) durch. Dressur-Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (1274) landete auf Rang drei. Varfolomeev hatte in Paris als erste Deutsche den Olympiasieg in der Rhythmischen Sportgymnastik geholt. Mit vier Übungen „nahe an der Perfektion“, wie Bundestrainerin Yuliya Raskina hernach befand, stieg Varfolomeev zur Gymnastik-Königin auf.

Damit triumphierten bei der Gala in Baden-Baden ausschließlich Goldmedaillengewinner der Spiele in Paris.