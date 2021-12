Von Anna Dreher, Thomas Kistner, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

Wieder geht ein ungewöhnliches Sportjahr zu Ende, das geprägt worden ist von der Corona-Pandemie und doch viele Höchstleistungen, Großereignisse und Emotionen zu bieten hatte. Die neue Folge des SZ-Podcasts "Und nun zum Sport" blickt in zwei Teilen auf 2021 zurück.

In Teil 2 spricht Moderatorin Anna Dreher mit Philipp Schneider über eine spektakuläre Formel-1-Saison, in der erst auf den letzten Metern des letzten Grand Prix entschieden wurde, wer Weltmeister wird. Die Art und Weise hat eine Kontroverse ausgelöst, die Regeländerungen nach sich ziehen dürfte - und das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen im kommenden Jahr zusätzlich spannend macht.

Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist 2021 so viel passiert, dass leicht der Überblick verloren werden kann - zumal permanent Neues hinzu kommt. Sportpolitik-Experte Thomas Kistner blickt auf den Machtkampf der Verbandsführung, beleuchtet die Rolle von Interims-Präsident Rainer Koch und geht der Frage nach, was sich für einen Neuanfang alles ändern müsste.

Und während die Funktionäre kein gutes Bild abgeben, hat zumindest die Nationalmannschaft wieder in die Spur gefunden. Mit dem Abschied von Joachim Löw endete eine Ära - mit dem Start von Hansi Flick als Bundestrainer könnte eine neue beginnen. Was ist mit ihm als Coach möglich? Wo steht die Nationalelf? Welche Chancen hat sie bei der WM in Katar 2022? Diese und andere Fragen beantwortet Reporter Philipp Selldorf.

