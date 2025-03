Wer im Internet auch nur oberflächlich der Frage nachgeht, warum die Göttin Justitia eine Binde über den Augen trägt, der findet unter anderem einen Artikel aus der Sparte „Forschung erleben“ der Universität Mannheim. Und darin nicht nur den Hinweis, dass die Binde „Objektivität“ repräsentieren soll, auf dass Urteile „ohne Ansehen der Person“ gefällt werden; sondern auch die Bemerkung, dass die Binde erst im 15. Jahrhundert aufgetaucht sei: „Damals galt die Binde noch als Spott über die Blindheit der Justiz“, die mutmaßlich nur eine vermeintliche war. Was das mit Fußball zu tun hat? Nun: Die Verantwortlichen des SV Babelsberg fragen sich allmählich, wie es um die Unabhängigkeit von Sportrichtern bestellt ist, wenn sie vor dem Sportgericht des Brandenburger Fußballverbandes FLB so oft Richter mit Cottbuser Hintergrund erwischen.

Kurios wäre das allein schon deshalb, weil „eine gewisse Rivalität zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FC Energie Cottbus“ existiert, wie Babelsbergs Anwalt René Lau in einem Schriftsatz an den FLB nachgerade verniedlichend erklärt. Frappierend wird es aber, wenn dann auch noch Zwischenfälle bei Spielen zwischen Babelsberg und Cottbus verhandelt werden – zum Beispiel aus dem Brandenburger Pokalfinale von 2024, das der FC Energie 3:1 gewann, und einem Zweitrundenspiel der laufenden Saison.

In beiden Fällen hieß der Sportrichter Olaf Jurtz, über den die Märkische Oderzeitung im Januar 2023 zu berichten wusste: „Sein Engagement für den ehemaligen Verein aus dem Profifußball (Energie Cottbus; d. Red) endete vor etwa drei Jahren. Es hänge kein Herzblut mehr am FC Energie, sagt Jurtz.“ Der im Zivilberuf als Strafverfolger für Schwerkriminalität tätige Jurtz hat jahrelang im Stadion der Freundschaft als sogenannter „Stadion-Staatsanwalt“ gewirkt. Vor diesem Hintergrund kam es bei den Babelsbergern nicht so gut an, dass sie im Verfahren um das Pokalfinale 2024 schlechter wegkamen als Energie. Die Cottbuser wurden für „Hassbotschaften, Gewaltverherrlichung, Gewaltbereitschaft, Homophobie und volksverhetzenden Inhalt“ mit einer Buße von 2500 Euro belegt; Babelsberg musste für den Einsatz von Pyrotechnik 2800 Euro bezahlen, obwohl das Feuerwerk keinen Einfluss aufs Spiel gehabt hatte.

Als nun im November das Sportgericht wegen der Pokalpartie zwischen Babelsberg und Cottbus (2:3) aus dem September 2024 zusammentrat, hatte wieder Jurtz den Vorsitz inne. Und das Urteil hatte es in sich: fast 40 000 Euro Buße sowie ein bis 2027 zur Bewährung ausgesetzter, einjähriger Ausschluss aus dem Pokal für den SV Babelsberg 03. „Potenziell existenzbedrohend“ nennt das Babelsberg, in der Regionalliga entspricht so ein Betrag dem Zuschuss durch einen Großsponsor.

Die Frau eines Cottbuser Spielers soll angegriffen worden sein. Auf den Videobildern ist das nicht eindeutig zu erkennen

Regional hatte der Fall vor allem deshalb Wellen geschlagen, weil die Frau eines Energie-Spielers angegeben hatte, auf der Tribüne tätlich angegriffen worden zu sein. Anhand der Videobilder lässt sich das nicht mit letzter Gewissheit beweisen; es ist nicht ausgeschlossen, dass sie im Tumult unabsichtlich einen Ellbogen abbekam.

Auf einem anderen Blatt steht, dass es Zwischenfälle mit Pyrotechnik gab. Babelsberg hat das öffentlich und in einem Schreiben an die Mitglieder unmissverständlich verurteilt. Im Detail widerspricht der Klub dem Urteil aber massiv. So stimme nicht, dass Pyrotechnik „in den Gästeblock“ abgefeuert worden sei. Die Polizei, die beim Spiel im Einsatz war, habe unter anderem deshalb von Strafanzeigen abgesehen, weil eben keine Raketen „in den Gästeblock“ geschossen worden seien, heißt es.

Jenseits davon führt Babelsberg in der 13-seitigen Begründung des Einspruchs andere, schwerwiegende Argumente ins Feld. So sei eine Verteidigung verunmöglicht worden, da für das Urteil Zeugenaussagen von Energielern herangezogen wurden, die dem SV Babelsberg nie übermittelt worden seien. Man empfinde das als „Verletzung des rechtlichen Gehörs“.

Dem soll nun in der mündlichen Berufungsverhandlung Rechnung getragen werden. Sie findet an diesem Freitag in Blankenfelde-Mahlow statt. Ohne Öffentlichkeit, wie der Verband „mit vielen Grüßen aus der Lausitz“ mitteilt, aber unter Vorsitz von Richter Ronny Krein. Das ist mindestens ein Kuriosum: In einer Mail, die der SZ vorliegt, hatte er dem SV Babelsberg „aus gegebenem Anlass“ mitgeteilt, dass er „passives Mitglied im FC Energie Cottbus e.V.“ ist. Die Babelsberger stellten angesichts derart entwaffnender Transparenz einen Befangenheitsantrag. Allein: ohne Erfolg.