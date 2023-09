Kommentar von Johannes Knuth

Erfolg macht auch die Zunge etwas lockerer, und so stellte Ingo Weiss, der Präsident des Deutschen Basketball-Bundes, den Kollegen aus den Sportverbänden zuletzt einen Rat bereit: Man könne wundersame Taten wie den WM-Triumph der Basketballer nur erreichen, wenn man nicht ständig jammere, etwa: "Hier ist ja alles nicht so, wie ich das will." Man müsse schon "die Ärmel hochkrempeln"; die Talente selbst in die Spitze hieven, wie es die Basketballer nach der missratenen WM 2019 praktiziert hätten.

Das las sich, gewollt oder nicht, wie ein Gruß an jenen Sportverband, der bis zuletzt die Schlagzeilen auf betrüblichere Weise bestimmte - und der am kommenden Wochenende wohl mit nur fünf, sechs Leichtathleten beim Saisonfinale der Diamond League in Eugene aufschlagen wird. Hatte Jörg Bügner, der neue Sportdirektor im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), nicht erst nach den Weltmeisterschaften in Budapest geklagt, dass seinem Haus die Probleme "teilweise mehr von außen aufgedrückt" werden? Er meinte auch den bürokratischen Aufwand für das Potas-Fördersystem, mit dem der Bund den zuletzt medaillenlosen Leichtathleten vor zwei Jahren noch die besten Aussichten von 26 Sommersportverbänden testiert hatte - und den neuen Basketballer-Weltmeistern die schlechtesten. DLV-Präsident Jürgen Kessing sprach zuletzt im SWR-Interview auch von schlechter Infrastruktur, Problemen im Schulsport und Sport-Großevents, die in Deutschland als Anreize fehlten. Er garnierte seinen Schadensbericht mit einem Gruß an die Medien: "Auf der Tribüne sitzen Leute, die alles besser wissen."

Das war insofern ein wertvoller Beitrag, zeigte er doch, wie souverän der DLV mit all jenen Tribünengästen umgeht - auch einstigen Trainern und Funktionären - die seit Jahren herausarbeiten, wozu Teile der aktuellen DLV-Führung weiter nur schleppend imstande zu sein scheinen: den Verband als Problem zu erkennen. Es waren Recherchen von der Tribüne aus, die nach der WM 2022 in Eugene offenlegten, dass viele Trainer eine autokratische Führung im DLV beklagten (was der Verband zurückwies). Oder dass Förderreformen offenkundig so schlampig aufgespielt wurden, dass Nachwuchsathleten weniger statt mehr Geld bekamen, was erst nach Protest begradigt wurde. Oder dass Geld in ein aufwendiges Monitoring-Programm fließt, das offenbar weder breit genutzt noch akzeptiert wird (was der DLV anders sieht).

Vor zwanzig Jahren überwand der DLV schon einmal eine große Krise - mit deutlich weniger finanziellen Mitteln

Geld, das ist die Ironie, ist ja da im deutschen Sport, mehr denn je sogar. Der Bund lässt für dieses Jahr über diverse Kanäle allein mindestens 13 Millionen Euro an die Potas-Meister aus der Leichtathletik fließen. Trotzdem sind deren Erfolgsbilanzen seit Jahren schmal. Rund um das Jahr 2004, als der DLV schon einmal durch ein gewaltiges Tal schritt, wurden ihm die Mittel gar auf rund ein Drittel der heutigen Finanzausstattung zusammengekürzt, schätzt der damalige Sportdirektor Jürgen Mallow heute. Auch damals klagte Mallow über "Gängelung" seitens der Politik und des Deutschen Olympischen Sportbundes. Zehn Monate später gewannen die Deutschen trotzdem sieben WM-Medaillen.

In der Zeit hatten sich gewiss kaum Infrastrukturen geändert, es waren keine Jahre vergangen, die der DLV nun für seinen Neuaufbau veranschlagt. Wohl aber beeinflusste der Verband damals das, was er auch heute exklusiv steuern kann: Wie er Trainer, Talente und Ärzte verzahnt, wie er Personal ausbildet und arbeiten lässt, wie er Kader im Detail zusammenbaut, und, und, und. Oder, frei nach den Potas-Tabellenletzten: Wie er die Ärmel hochkrempeln könnte.