Schon ewig warten die deutschen Athleten auf ein neues Sportfördergesetz. Jetzt signalisiert die Bundesregierung, dass sie sich kümmern will – die Sache eilt.

Ein gutes Dreivierteljahr ist es her, da erlitten deutsche Spitzensportler eine ihrer größten Schlappen, abseits des Sportfeldes. Am 6. November des vergangenen Jahres hatte das Bundeskabinett gerade das sogenannte Sportfördergesetz beschlossen, eine Premiere hierzulande. Herzstück war eine noch zu gründende Spitzensportagentur: eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die Steuergeld verteilen, über Förderung entscheiden und Bürokratie schultern soll; die also alles, über das sich Politik und organisierter Sport im Grunde eine Dekade lang gezankt haben, künftig überparteilich verantworten soll. Und dann, wenige Stunden nachdem das Gesetz beschlossen war, entließ der Kanzler seinen Finanzminister, lag die damalige Koalition in Trümmern. Als würde man einen Marathon wenige Meter vor der Ziellinie abbrechen.