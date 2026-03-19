Vor gut drei Monaten gab Otto Fricke, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB ), ein interessantes Kurzseminar. In seiner ersten Karriere als Berufspolitiker habe er selbst Gesetze entworfen, er kenne also das Handwerk: Auf den ersten Seiten des Gesetzestextes präsentiere man die wohlklingenden Pläne, die Fallstricke lege man erst einige Seiten weiter hinten aus. In etwa so, wie sich die echte Preisgestaltung beim Ratenkauf im Kleingedruckten verbirgt.

Als Fricke das am Rande des DOSB-Mitgliederkonvents erzählte, waren sie gerade ziemlich sauer in seinem Verband. Christiane Schenderlein (CDU), die neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, hatte jüngst den ersten Entwurf des Sportfördergesetzes präsentiert. Und in diesem hatte sich der Bund – so empfand es der DOSB –, allerlei Zugriffsrechte bei der künftigen Sportförderung gesichert, auf Personal, Geld, Macht. Schenderlein antwortete sinngemäß, dass man zwar kompromissbereit sei, den Kern des Gesetzes aber bewahren werde: dass die Spitzensportförderung, die seit Ewigkeiten von Konflikten zwischen Bund und dem DOSB blockiert wurde, schlanker und unabhängiger wird. Unabhängige Interessenvertreter wie der Verein „Athleten Deutschland“ waren prompt zuversichtlich.

Umso vielsagender waren die Reaktionen, nachdem Schenderlein den überarbeiteten Entwurf des Gesetzes am Mittwoch an die Beteiligten verschickt hatte. Die Replik aus dem Dachverband des organisierten Sports fiel auffallend wohltemperiert aus. Die Politik habe Anregungen des DOSB „zumindest in Teilen“ aufgenommen, teilte ein Sprecher mit, das sei „ein wichtiger Schritt“ auf dem Weg, „das bestmögliche Sportfördergesetz zu schaffen“. Die Opposition im Bundestag sah einen „an vielen Stellen verwässerten Kompromiss“ (Bündnis 90/Die Grünen). Athleten Deutschland reagierte gar „schockiert“, sah einen „eklatanten Rückschritt“.

Tatsächlich wirft der Entwurf, der der SZ vorliegt, zumindest die Frage auf, ob Sport und Politik nicht eher auf dem Weg dahin sind, dass alles weitgehend so bleibt, wie es ist.

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Das große Versprechen, das alle Parteien bis zuletzt immer wieder öffentlich gegeben hatten, war ja dieses: Wenn die aktuelle Spitzensportreform annähernd gelingen soll, muss deren Hauptantriebswelle einwandfrei laufen: die sogenannte Spitzensportagentur. Diese soll maßgeblich entscheiden, wie viele Steuermittel in Sportarten fließen, die möglichst viele Medaillen versprechen, wie Athleten, Stützpunkte und auch Sportwissenschaft gefördert werden. Das meiste davon hatten Bund und Sport bis zuletzt ausgehandelt, weitgehend abgekoppelt von Aufsicht und Transparenz. Dass dies nun in die Hände einer unabhängigen Agentur gelegt werden sollte: an sich ein gutes Ansinnen.

Schon deshalb mutete es absurd an, dass DOSB und eine sportpolitische Allianz aus Bayern zuletzt versuchten, die Agentur unter das Dach des DOSB zu zerren. Immerhin dieses Ansinnen schaffte es nicht in den neuen Entwurf. Andere dagegen schon.

Da sind etwa die zwei Vorstände, die die Agentur künftig lenken sollen – und diese, qua Aufgabenprofil, enormen Einfluss auf sich vereinen. Wählen soll sie der Stiftungsrat, das Aufsichtsgremium der Agentur. Das entscheidet zwar mit einfacher Mehrheit, und diese hat auf dem Papier noch immer der Bund mit nun fünf Stimmen, während der DOSB derer drei zählt (hinzukommt ein Vertreter der Sportministerkonferenz der Länder). Allerdings muss jetzt nicht mehr nur das Bundeskanzleramt der Wahl zustimmen, sondern auch die Fraktion aus drei DOSB-Vertretern.

Der Bund möchte so dem Vernehmen nach garantieren, dass die Vorstände breiten Rückhalt aus dem Stiftungsrat genießen. Dass nun aber zwei Parteien bei diesen zentralen Vorstandspersonalien mitreden? Das öffnet mal mindestens das Tor für zähere Verhandlungen. Wenn über die Vorstände gerungen wird, so läuft das Geschäft nun mal, könnte sich der DOSB seine Zustimmung an anderer Stelle veredeln lassen. Zum Beispiel bei weiteren Fragen, die der Stiftungsrat klären soll. Dabei hat der Bund seine Vetorechte auch in diesen Fragen, im Vergleich zum ersten Gesetzentwurf, zurückgeschraubt – statt für „Personal-, Haushalts- und Satzungsangelegenheiten“ sollen sie jetzt noch für den „Haushalts- und Stellenplan“ gelten.

Die Politik hat im Aufsichtsrat auf dem Papier die Mehrheit – doch das könnte sich als optische Täuschung erweisen

An und für sich kein Problem, die Politik hat im Stiftungsrat ja noch die Mehrheit mit ihren fünf von neun Sitzen – wer die Steuermittel bereitstellt, muss auch das letzte Wort haben. Doch dieses Übergewicht könnte sich noch als optische Täuschung erweisen. Nur drei der fünf Vertreter des Bundes sollen aus dem Bundeskanzleramt stammen, weitere zwei aus dem Bundestag. Sollten Letztgenannte dem Ausschuss für Sport und Ehrenamt angehören – was naheliegt –, könnten diese, je nach Besetzung, eher dem DOSB-Lager gewogen sein, zumindest ab und an.

Die Sportlervertretung „Athleten Deutschland“ bemängelte auch deshalb in einer ersten Stellungnahme „größere Einflussmöglichkeiten durch den organisierten Sport“. Die Agentur könne so wohl kaum unabhängig arbeiten. Die größte Kritik indes reservierte sie dafür, dass im Stiftungsrat, dem zentralen Kontrollorgan, kein Sitz für Athletenvertreter garantiert ist. „Damit setzt sich ein Muster fort, das bereits aus den bestehenden Strukturen des organisierten Sports bekannt ist“, heißt es in der Mitteilung: „Entscheidungen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Athletinnen und Athleten werden ohne ihre wirksame Beteiligung getroffen.“

Zwar könnten die Athletenvertreter hoffen, dass der DOSB einen seiner drei Sitze an sie abtritt, das dürfte aber in etwa so wahrscheinlich sein wie ein jamaikanischer Goldgewinn im Viererbob bei den nächsten Winterspielen. Athleten Deutschland hatte sich vor Jahren vom DOSB ernsthaft unabhängig gemacht, den organisierten Sport immer wieder kritisiert, als eine von wenigen Institutionen in der nationalen sportpolitischen Szene. Christiane Schenderlein verwies am Donnerstag auf den Sportfachbeirat, eine rein beratende Kammer der neuen Förderagentur, in der die Athletenvereinigung vertreten sein soll – dort ist sie aber nur „beispielsweise“ als Empfänger eines Sitzes genannt. Das ist zwar auch bei allen anderen Interessenvertretern so, weil man sonst jedes Mal die Satzung umschreiben müsste, sollten sich Zuständigkeiten ändern. Wertschätzend für die Athleten wirkt das im Lichte aller Entwicklungen trotzdem nicht.

Und so ziehen sich die Änderungen durch, unscheinbar auf den ersten Blick, mit potenziell großen Auswirkungen aber – wie eine Weiche, die sich, um Zentimeter nach links oder rechts geschoben, einen Zug in völlig unterschiedliche Richtungen lenkt. Paragraf 13 etwa, Zweck der Spitzensportagentur: Da ist nicht mehr die Rede davon, dass die neue Agentur für die Steuerung des Spitzensports verantwortlich ist, sondern für die „systematische Entwicklung“. Wie das zu verstehen ist, wird dann erst im Begleittext ausgeführt. Demnach soll die Spitzensportagentur „insbesondere den Bundessportfachverbänden mit ihrer eigenen sportfachlichen Expertise beratend und fördernd zur Seite stehen“.

Wie war das noch mal mit unabhängiger Förderung aus einer Hand?

Oder auch die Vorgaben, welche die Agentur den Verbänden künftig machen soll. Zwar ist im Gesetzentwurf festgeschrieben, dass Verbände künftig „entschieden gegen Gewalt und Missbrauch vorgehen“ sollen, nur dann fließen Fördergelder. Wie man das aber konkret nachweist? Liegt im Ermessen der Agentur, etwa wenn sie mit Verbänden sogenannte „Zielvereinbarungen“ festzurrt.

Staatsministerin zwischen den Stühlen: Christiane Schenderlein (CDU) muss viele Interessen berücksichtigen. Michael Kappeler/dpa

Dass es enorm wichtig wäre, Strenge walten zu lassen, hatte vor allem „Athleten Deutschland“ immer wieder gefordert. Auch dort laufen immer wieder Meldungen von Athleten ein, die Missstände beklagen, den Hinweisstellen in den Sportverbänden aber nicht trauen – weil diese oft von denen kontrolliert werden, die für Missstände verantwortlich sind. Das hatte auch Thomas de Maizière, der Ethikbeauftragte des DOSB, im vergangenen Dezember scharf kritisiert.

Könnte man die Sportverbände nicht verpflichten, sich dem Zentrum für Safe Sport anzuschließen, um Fördergelder zu erhalten? Dieses Zentrum soll im kommenden Herbst seine Arbeit aufnehmen, das verkündete Christiane Schenderlein am Donnerstag nach der Konferenz der Sportminister der Länder auf Norderney. Es soll vor allem bei Verstößen unterhalb des Strafrechts intervenieren, untersuchen, auch sanktionieren – unabhängig von Verbänden. „Der Sport“, sagte Schenderlein, „muss ein Ort der Sicherheit sein, frei von Gewalt.“

Es bleibt ein Rätsel, ein fatales Signal: dass just das neue Sportfördergesetz die Verbände nicht dazu verpflichtet, sich einer solchen, nun ja, unabhängigen Instanz anzuschließen – während das Gesetz von den Athleten zugleich bessere Leistungen fordert. Dieser Punkt sei „besonders kritisch“, teilte Tina Winklmann, Sprecherin für Sport und Ehrenamt von Bündnis 90/Die Grünen, auf Anfrage mit: „Athletinnen und Athleten müssen sich darauf verlassen können, dass Schutz vor psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt ein harter Maßstab staatlicher Förderung ist.“

Tatsächlich leiden viele Opfer schon im Jetzt, allein in der jüngeren Vergangenheit hatten Vorwürfe und Skandale diverse Sportverbände erschüttert: die Turner, die Modernen Fünfkämpfer, die Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft, die Skibergsteiger im Deutschen Alpenverein. Letzterer hatte am Mittwoch drei Kronzeugen, die strafrechtlich relevante Vorfälle bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hatten, mit Startverbot belegt.

Noch ist Zeit, Dinge zu ändern, auch wenn das Sportfördergesetz in der kommenden Woche ins Bundeskabinett wandern soll, so wünscht es sich zumindest die Politik. Der DOSB meldete am Donnerstag „weiterhin Optimierungspotenzial“ an, da man eben „nicht das schnellstmögliche, sondern das bestmögliche Sportfördergesetz“ anstrebe. Nur: Bestmöglich im Sinne der Sache? Da schwinden die Hoffnungen.