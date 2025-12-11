Otto Fricke muss es zuletzt so vorgekommen sein, als müsste er von jener Medizin kosten, die er und sein einstiger Berufsstand früher anderen verabreicht haben. Bevor Fricke an die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) rückte, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion war oder für amerikanische Fahrdienstunternehmen lobbyierte, entwarf er selbst Gesetze; er kennt das Handwerk bestens: Auf den ersten Seiten präsentiert man die schönen Dinge, wie bei einer Schaufensterauslage im Geschäft. Die Fallstricke eröffnen sich beim Kauf im Laden, respektive im Kleingedruckten des Textes.
MeinungDebatte ums Sportfördergesetz:Der Streit ums Kleingedruckte schadet der Sache
Kommentar von Johannes Knuth
Lesezeit: 2 Min.
Der DOSB möchte, dass die Politik das geplante Sportfördergesetz grundlegend umbaut. Manche Forderungen kommen erstaunlich ungelenk daher.
DOSB-Mitgliederversammlung:Es ruckelt mal wieder zwischen Sport und Politik
Der Deutsche Olympische Sportbund feiert bei seiner Mitgliederversammlung seine Olympiabewerbung. Doch das wird vor allem vom Streit mit der Politik über das Sportfördergesetz überlagert.
Lesen Sie mehr zum Thema