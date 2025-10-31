Der Deutsche Olympische Sportbund lehnt das geplante Sportfördergesetz der Regierung „entschieden“ ab – und fordert klare Verbesserungen. Doch die dürften schwer zu erreichen sein.

Ein Revanchefoul verkniff sich Olaf Tabor. Der beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für den Leistungssport zuständige Vorstand sparte sich jegliche Anmerkungen zu der Art, wie das Kanzleramt seinem Dachverband in der vergangenen Woche den Entwurf des neuen Sportfördergesetzes überbracht hatte: knapp zwei Stunden, bevor er öffentlich wurde. Und, ach ja, drei Tage vor dem Münchner Olympiareferendum, vor dem sie im DOSB öffentliche Debatten vermeiden wollten – verständlicherweise.