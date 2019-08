Berlin (dpa) - ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hat sich für eine Neuauflage der Finals mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten ausgesprochen. Gemeinsam mit der ARD hatte das ZDF am Wochenende von der Multisport-Veranstaltung in Berlin berichtet. "Die Zahlen schreien nach einer Wiederholung", sagte Fuhrmann auch mit Blick auf die TV-Quoten. "Die Premiere soll nicht das letzte Mal sein." Er regte einen Zwei-Jahres-Rhythmus der Finals mit wechselnden Gastgeber-Städten an.