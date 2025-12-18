„Marco Odermatt – meine Welt“ ist ein Buch mit besonderen Kanten, harter Schale und weichem Kern. Die Biografie kommt außergewöhnlich daher, in einem Karton mit zehn Heften zum Herausnehmen. Im Zusammenspiel mit den Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerosman geht es tief hinein in die schneebedeckte Welt des seit Jahren weltbesten alpinen Skirennläufers aus der Schweiz. Die detaillierten Skizzen seines Vaters machen greifbar, welche privaten Investitionen notwendig sind, um seinem Kind eine Skiprofikarriere zu ermöglichen: bis zu 30 000 Franken im Jahr – und viel Elternschweiß.