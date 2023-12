Welche Kraft der Sport verleihen kann und den Glauben an sich selbst, davon handelt diese Biografie der früheren Bundesliga-Fußballerin, die in Zusammenarbeit mit der SZ-Redakteurin Anna Dreher entstanden ist. Tekkal wuchs als siebtes von elf Geschwistern in einer jesidisch-kurdischen Großfamilie auf. Ob zu Hause, in der Schule, auf dem Bolzplatz oder in Stadien und auch, als sie mit ihren Schwestern als Reaktion auf die Verfolgung der Jesiden im Irak die Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help und ihr eigenes Integrations-Projekt "Scoring Girls" gründete: Von Anfang an ging es Tekkal darum, Grenzen, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung zu überwinden.

"Tor zur Freiheit - Meine ganze Geschichte", Tuğba Tekkal mit Anna Dreher, Elisabeth Sandmann Verlag, 176 Seiten - 22,00 Euro