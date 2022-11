Die 87 000 Sportvereine in Deutschland können in der Energiekrise auf Unterstützung von Bund und Ländern zählen. Entsprechende Beschlüsse präsentierten die Länder auf der Sportministerkonferenz in Mainz. Sie bestätigten, dass Gas- sowie Strompreisbremse künftig auch für Vereine gelten. Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) erläuterte, "dass die Vereine keine Anträge stellen müssen" - der geringere Strompreis komme wie bei jedem Privathaushalt direkt bei ihnen an und schaffe Planungssicherheit. Da man trotzdem mit Härtefällen in energieintensiven Bereichen rechne, liefen auch in den Ländern weitere Planungen, um Vereinen durch die Krise zu helfen.