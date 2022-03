Von Frank Hellmann,

Das Kinn hatte Bo Svensson auf die linke Hand gestützt, auf seiner Stirn zeichneten sich immer wieder Falten ab. Die sorgenvolle Miene, die der Cheftrainer des FSV Mainz 05 am Tag vor dem Nachholspiel gegen Borussia Dortmund (Mi., 18.30 Uhr) in der hybriden Pressekonferenz an den Tag legte, war verständlich. Svensson, 42, war selbst von einem Corona-Massenausbruch dermaßen betroffen, dass er am Wochenende kaum die Treppe in den eigenen vier Wänden hochkam, doch einige Akteure hatte es noch schlimmer erwischt. Am ärgsten ist Stürmer Delano Burgzorg, 23, betroffen, bei dem laut Svensson "eine leichte Herzmuskelentzündung" festgestellt wurde. "Für alle, die denken, wenn man negativ ist, dann ist man auch spielfähig, ist er das beste Beispiel, dass es nicht so ist." Sein niederländischer Winter-Neuzugang habe jetzt "Pause bis auf Weiteres."

Herz- und Pulsmessungen hatten noch teils erhebliche Auffälligkeiten

Die Parallele zu Alphonso Davies vom FC Bayern ist offenkundig. Die offenbar durch einen Charterflug zum Auswärtsspiel Ende Februar bei Union Berlin ausgelöste Infektionskette bei den Mainzern - betroffen waren 20 Personen, darunter 14 Profis - wirkt immer noch nach. "Wir haben die letzten Spieler heute freigetestet, aber es ist ein sehr unterschiedlicher Stand. Bei einigen war es nicht ohne", berichtete Svensson am Dienstag. Gleichwohl setzt der Däne darauf, vor den erlaubten 25.000 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten BVB halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Beim ersten größeren Corona-Ausbruch vor Saisonstart hatte eine rheinhessische Rumpfelf am ersten Spieltag sogar RB Leipzig niedergerungen (1:0).

Der Trainer tendiert nun dazu, überwiegend die nicht erkrankten Spieler aufzustellen und einige Anleihen aus der in der Regionalliga Südwest erfolgreichen U23 zu nehmen. Denn diesmal hatten nur drei Akteure keine Symptome. Zur Vorsicht rät insbesondere die medizinische Abteilung, die seit vielen Jahren eng mit der Uni-Klinik Mainz kooperiert: Die Herz- und Pulsmessungen hatten auch am Wochenende noch teils erhebliche Auffälligkeiten bei Belastungen der Nullfünfer-Profis ergeben.

Dem Antrag auf eine Verlegung des für den 6. März angesetzten Dortmund-Heimspiels gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) damals erst statt, als alle drei Profi-Torhüter (Robin Zentner, Finn Dahmen und Lasse Rieß) einen positiven PCR-Test vorwiesen. Laut DFL-Spielordnung müssen unter den erforderlichen 16 Spielern "mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart" sein. Aus diesem Grund strich die DFL auch noch den am vergangenen Samstag vorgesehenen Mainzer Auftritt beim FC Augsburg, was zu erheblichen atmosphärischen Störungen beider Vereine führte.

Vorstand Christian Heidel regt dringend eine Änderung der Regularien an, für ihn passen die Paragrafen bei der Einstufung von Verletzten und Gesperrten nicht mehr. So gilt der an einem Syndesmosebandriss laborierende U21-Nationalkeeper Dahmen ebenso offiziell wieder als spielfähig wie die gesperrten Alexander Hack und Dominik Kohr. Heidel, 58, fordert generell ein Umdenken: "Die Gesundheit der Spieler muss in Zukunft im Vordergrund stehen. Freitesten ist nicht gleich gesund." Und er versteht auch nicht, warum die DFL so rasch die Neuansetzung verfügte, schließlich spielt Dortmund international nicht mehr mit. Die rasche Wiederaufnahme des Spielbetriebs und die Wiedereingliederung genesener Akteure hat aber sportartenübergreifend Methode.

Die früher Rückkehr ist riskant, wie der Fall des Kombinierers Frenzel bei Olympia zeigte

Am besten noch in der Quarantäne fit halten, dann schnell negativ testen - und weiter geht's: So hatte es auch der Nordische Kombinierer Eric Frenzel bei den Olympischen Spielen in Peking versucht - und war in der Staffel böse auf die Nase gefallen, weil der geschwächte Körper der Höchstbelastung nicht standhielt. In der aus Mainz herausgegebenen "Sportärztezeitung" warnen mehrere renommierte Sportmediziner vor der zu schnellen Rückkehr in den Leistungssport nach einer Covid-Infektion.

Jochen Veit, Mannschaftsarzt des DEL-Klubs Iserlohn Roosters, hat einen Corona-Massenausbruch genauer untersucht. Die von ihm publizierten Ergebnisse sind alarmierend, die Gefahren bleibender Herzschädigungen real. Nur anhand negativer Corona-Tests das Training sofort wieder aufzunehmen, hält Veit für "brandgefährlich". Die gängige Praxis bei der Handball-EM, die Akteure noch im Turnier wieder einzusetzen, kritisiert er scharf: "Das Risiko wäre für mich viel zu groß. Ich möchte später nicht verantwortlich sein, dass jemand später eine Herzrhythmusstörung hat oder auf dem Platz zusammenbricht."

Man könne sich einfach an der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) orientieren, die auch bei einem asymptomatischen Verlauf eine Sportpause von zwei Wochen empfiehlt. Am Samstag wird der Eishockey-Teamarzt in Mainz bei einem Symposium einen Vortrag vor Kollegen zum Thema "Return to Sport" halten. Gastgeber der Veranstaltung ist mit Stefan Mattyasovszky übrigens einer der Mannschaftsärzte des FSV Mainz 05.